الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت اللجنة المنظمة لكأس القارات للأندية قطر 2024 عن أسعار تذاكر المباريات التي ستقام في العاصمة القطرية (الدوحة) من 11 إلى 18 ديسمبر المقبل على ملعبي 974 ولوسيل، حيث بدأ في 12:00 ظهر أمس عمليات بيع التذاكر، حصريا لحاملي بطاقات «فيزا»، على أن تتاح التذاكر لجميع الجماهير اعتبارا من 21 الجاري عبر المنصة الإلكترونية الرسمية لبيع التذاكر التابعة لـ«فيفا».



وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، تم تحديدها كما يلي: تبدأ أسعار تذاكر المباراة الأولى بين باتشوكا المكسيكي والفائز من كأس ليبرتادوريس، المقررة 11 ديسمبر على ستاد 974، ومباراة الأهلي المصري ضد الفائز من «ديربي» الأميركيتين على كأس التحدي المقررة 14 ديسمبر، من 40 ريالا قطريا للفئة الثالثة وفئة ذوي الإعاقة، و70 ريالا للفئة الثانية، و150 ريالا للفئة الأولى، أما المباراة النهائية بين ريال مدريد والفائز من مباراة كأس التحدي، المقررة 18 ديسمبر على ستاد لوسيل، فتبدأ أسعار تذاكرها من 200 ريال قطري للفئة الثالثة، وفئة ذوي الإعاقة، و600 ريال للفئة الثانية، و1000 ريال للفئة الأولى.



من جهة أخرى، تغادر بعثة منتخب قطر الأول لكرة السلة اليوم، إلى العاصمة الأردنية (عمان) للمشاركة في بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية في نسختها الثانية عشرة التي تقام من 16 إلى 18 الجاري بمشاركة 4 منتخبات، هي: قطر وفلسطين وسورية والأردن.



وتأتي هذه المشاركة ضمن استعدادات منتخب قطر للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025 المقررة في السعودية.



ويستهل «العنابي» مبارياته في البطولة بمواجهة المنتخب السوري غدا، ثم يلتقي المنتخب الفلسطيني الأحد المقبل، وفي اليوم التالي يختتم مشاركته بلقاء المنتخب الأردني.



وكان الجهاز الفني لمنتخب قطر بقيادة التركي هاكان ديمير قائمته والتي تضم 12 لاعبا، هم: عمر محمد سعد، مصطفى فودة، محمود درويش، خالد رشدي، بابكر ديانغ، نديم موسليك، محمد بشير، تايلر جيمس لي هاريس، ألادجي بوبو ماجاسا، نداي الحاج سيدو، عبدالله ياسين موسى، مصطفى نداو.