

تحقيقا لرؤية «كويت 2035» في إعداد جيل منافس دوليا وعالميا، انطلق ملتقى ومعرض المواهب والابتكار الطلابي تحت شعار «تحدي - ابتكار - استدامة»، وذلك برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال، وذلك في كلية الآداب الحرم الجنوبي بمدينة صباح السالم الجامعية، وبتنظيم من عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية، بهدف تسليط الضوء على الطلبة المبتكرين ورواد الأعمال القادرين على قيادة مسيرة التنمية.



حضر افتتاح الملتقى مدير جامعة الكويت بالإنابة د. أسامة السعيد، والأمين العام لجامعة الكويت بالإنابة د.مشاري العيفان، ومدير برنامج تحفيز المشاركة في العلوم بالتكليف بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ندى الفارس، وإداري أول للاتصال الخارجي بمؤسسة البترول الكويتية دلال النوري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بدر المبارك، ورئيس العلاقات العامة والإعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف شيماء الشطي، ورئيس مجلس إدارة رابطة الاجتماعيين الكويتية عبدالله الرضوان، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للخليج والكويت GCC د.أميرة الحسن وعدد من قيادي جامعة الكويت.



وأكد عميد شؤون الطلبة، أن ملتقى ومعرض المواهب والابتكار الطلابي 2024 جاء بحلته الجديدة والمتميزة لاحتضان مواهب وابتكارات الطلبة المتميزين في مجالات متعددة في مختلف الكليات بجامعة الكويت، ويأتي ضمن جهود جامعة الكويت الرامية لتحقيق رؤية «كويت جديدة 2035»، مضيفا أن عمادة شؤون الطلبة، ممثلة بإدارة الأنشطة الثقافية والفنية، نجحت في إقامة هذا الملتقى، كونه يسلط الضوء على دعم المواهب الطلابية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وذلك بجهود ودعم الجهات الراعية، والتي تعد نموذجا يحتذى به للتعاون بين القطاعات الأكاديمية والقطاعات المختلفة، لافتا إلى أن المشاريع الطلابية المشاركة بلغ عددها 150 مشروعا طلابيا مبتكرا، وعدد الفرق الطلابية بلغ 50 فريقا، ما يعكس مدى اهتمام الطلبة بالجانب الابتكاري، معربا عن شكره للجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام المشاركة في الملتقى، وتعاونها في الاستثمار بالشباب ودعم المبتكرين، ومنها مؤسسة البترول الكويتية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إلى جانب دعم الجهات المختلفة ومنها الجمعية الكويتية للأسر المتعففة، وصيدلية الهاجري والأمانة العامة للأوقاف وهيئة الشباب.