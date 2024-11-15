

ترأس محافظ الفروانية الشيخ عذبي الناصر بديوان عام المحافظ اجتماعا مع كل من صالح العازمي مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية، والعميد محمد العوضي مدير إدارة مباحث الفروانية، وفجر الحنيان نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية، وم.فواز غازي الشمري مدير إدارة صيانة الطرق والشبكات بوزارة الأشغال العامة، وم.مبارك العجمي مدير إدارة فرع بلدية محافظة الفروانية، وم.محمد الجبعة مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، وسالم العنزي رئيس قسم محافظة الفروانية للهيئة العامة للزراعة.



في بداية اللقاء، رحب المحافظ بالحضور، مؤكدا ضرورة تعاون جميع القيادات وإدارات محافظة الفروانية للنهوض بأفضل الخدمات والحرص على تذليل كل العقبات التي تواجه سير العمل.



وأكد الناصر حرصه على تعزيز جسور التعاون المتبادل بين المحافظة وجميع الأجهزة الحكومية، كل في مجال اختصاصاته.



وفي ختام الاجتماع، أكد الشيخ عذبي الناصر الاستعداد الدائم لدعم جميع الجهود الهادفة إلى النهوض بالأداء الخدمي والإداري على المستويات المختلفة في جميع القطاعات.