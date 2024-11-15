أعلنت وزارة التعليم العالي عن الشروط العامة لضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع النظام السنوي، إلى نظام الابتعاث.



وقالت الوزارة في بيان صحافي: من بين الشروط أن يجتاز الطالب السنة الدراسية الأولى أو التمهيدية بنجاح بتقدير عام لا يقل عن «جيد»، مضيفة أنه يشترط كذلك للدارسين في الجمهورية الفرنسية اجتياز دبلوم الدراسات الفرنسية (الدرجة الثانية - ديوكسيم) بتقدير (لا بأس) على قبول بالسنة الأولى الجامعية.



وأوضحت أنه من الشروط أيضا أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لتخصصه والالتزام بها، وتحسب مدة البعثة وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من قبل لجنة البعثات لتخصص الطالب بناء على توصية المكتب الثقافي، على أن يتم خصم مدة الفصول الدراسية السابقة للطالب الملتحق بالبعثات الداخلية (عدا مرحلة اللغة).



وأكدت الوزارة أن الشروط العامة تطبق على جميع الطلبة الراغبين في الانضمام إلى بعثات الوزارة بجميع الأنظمة الدراسية.