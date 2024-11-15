عاطف رمضان



التقى نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميشال ملینار، وركز اللقاء على استكشاف فرص التعاون والشراكات لجعل مدن الرعاية السكنية أكثر مرونة واستدامة.



وقالت المؤسسة إنها شاركت في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات والمنعقد في القاهرة، مشيرة إلى أنها قدمت ورقة عمل في إحدى الورش ضمن المنتدى والتي كانت بعنوان «المشروعات العمرانية بدولة الكويت» حيث سلطت الضوء على جهود الكويت في التنمية العمرانية والاستدامة. وتابعت: شارك ممثل المؤسسة م. ناصر خريبط في الجلسة الإقليمية التي أقامتها الهابيتات في المنتدى الحضري العالمي بعنوان «تعزيز الجهود الشاملة لاستراتيجيات الإسكان في المنطقة العربية».



وتعد هذه الفعالية ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة وعنوانها الرئيسي «كل شيء يبدأ محليا: إجراءات محلية من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة».