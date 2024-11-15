أسامة دياب



في إطار فعاليات «الأيام الثقافية الطاجيكية» بالكويت، أقامت السفارة الطاجيكية بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حفلا موسيقيا في مركز «الشيخ جابر الأحمد» الثقافي قدمته فرقة طاجيكستان الموسيقية بحضور أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار ووزيرة الثقافة الطاجيكية مطلوبة خان ستاريان وعميد السلك الديبلوماسي ولفيف من أعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء البعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدين لدى البلاد. من جهته، أكد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار أهمية تطوير العلاقات الودية بين الكويت وطاجيكستان، معربا عن سعادته لاستمرار هذه الأنشطة في إطار تطبيق اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومتي الكويت وطاجيكستان.



وأضاف الجسار أن الفعالية تأتي في أعقاب زيارة رئيس طاجيكستان إلى الكويت قبل أسبوع، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، معتبرا الثقافة إحدى أهم الوسائل لتوطيد أواصر التعاون والتفاهم بين الشعوب. من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة الطاجيكية مطلوبة خان ستاريان، أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، معربة عن شكرها للحكومة الكويتية والوطني للثقافة على حسن الاستضافة والتنظيم المميز للفعالية.



بدوره، قال عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان لدى البلاد زبيد الله زبيدوف إن هذه الفعاليات الثقافية والفنية تهدف إلى تعريف المجتمع الكويتي بالثقافة والتقاليد الطاجيكية عبر اللوحات والصور الفنية والحرف اليدوية وعروض الأزياء التقليدية، إضافة إلى أمسيات موسيقية وفلكلورية. وأعرب زبيدوف عن سعادته للعلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين وأهمية تبادل الثقافات، معبرا عن شكره للكويت حكومة وشعبا على استضافتهم «الأيام الثقافية الطاجيكية».



وأضاف أن بلاده تولي أهمية بالغة لتطوير علاقتها مع الكويت بجميع المجالات، لاسيما الثقافية، مشيدا بإقامة أيام الثقافة الطاجيكية بالكويت، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي الثنائي بين البلدين، لتسليط الضوء على التراث والثقافة الطاجيكية وتعزيز التبادل الثقافي.