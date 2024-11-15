أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد حرص الكويت على الاهتمام بذوي الإعاقة، مثمنا جميع الجهود الرسمية والأهلية التي من شأنها المساهمة في دمجهم بالمجتمع.



وقال الشيخ حمود الجابر، في تصريح صحافي خلال رعايته افتتاح مهرجان «من صنع يدي 7» تحت عنوان «الورش التأهيلية لذوي الإعاقة» الذي تنظمه مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة، إن الدولة ومؤسساتها حريصة على توفير كل الخدمات التي من شأنها العمل على إعادة تأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم للمشاركة في العمل والإنتاج.



وأضاف أن ذوي الإعاقة يحظون برعاية حكومية ودعم كبير لتوفير كل احتياجاتهم وتشجيعهم على التعليم من خلال البرامج التأهيلية والمتابعة المستمرة والتواصل معهم في كل المناسبات.



من جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة نائب رئيس فريق «أصدقاء المعاقين» مبارك البداح أهمية دور الهيئة في العمل على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال جعلهم أفرادا منتجين وفاعلين بالمجتمع. وأشاد البداح، في تصريح صحافي مماثل، بالجهد المبذول في تنظيم مهرجان «من صنع يدي»، مشيدا بأثره الواضح على الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية. من ناحيته، قال المدير العام لمؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة مشعل شامان إن التدريب المهني من أهم الخدمات في مجال التأهيل الذي تسعى برامجه إلى إكساب ذوي الإعاقة القدرة على متابعة العمل والمضي به قدما إلى الأمام. وأضاف شامان في تصريح صحافي أن التدريب المهني يعمل على إعداد ذوي الإعاقة كغيرهم من أفراد المجتمع يكونون قادرين على الإنتاج وتحمل ظروف العمل واعتبارهم إحدى الطاقات البشرية بالمجتمع.