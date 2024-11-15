أكد سفير سلطنة عُمان لدى البلاد د.صالح الخروصي في تصريح للصحافيين، على هامش الافتتاح، أن المعرض فكرة طيبة هدفها عرض مستوى التطور الحاصل للجمهور في مختلف جوانب العمل الخليجي المشترك.



وأوضح أن المعرض يبين إلى أي حد وصلت دول مجلس التعاون من التطور والتقدم عبر عرض منهجي متميز، متوجها بالشكر إلى جميع القائمين على المعرض، لافتا إلى أنه يعكس الصورة الحقيقية.



وأكد أن القادم سيكون أفضل في هذه المنظومة الخليجية التي قامت على أسس متينة، آملا النجاح لأعمال القمة المقبلة، وأن تخرج بقرارات تعكس واقع التقدم والتطور الحاصل في المنظومة الخليجية.