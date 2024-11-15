اليوسف والمطيري جالا في متحف «الإعلام» الذي يسلط الضوء على تاريخ الإعلام بالكويت وتطوره

وزارة الإعلام تعتبر منبراً رئيسياً لتمرير الرسائل التوعوية من مختلف الجهات الحكومية إلى الجمهور



بحث رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف مع وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري استعدادات وزارة الإعلام بشأن استضافة دولة الكويت لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ45 المزمع عقده بدولة الكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل.



جاء ذلك عقب زيارة قام بها الوزير الشيخ فهد اليوسف الأربعاء إلى وزارة الإعلام، حيث كان في استقباله الوزير المطيري ووكيل وزارة الإعلام ناصر المحيسن ووكلاء وزارة الإعلام المساعدون.



وأطلع الوزير اليوسف برفقة وزير الإعلام المطيري، على طبيعة العمل في مختلف قطاعات وزارة الإعلام بما في ذلك الاستديوهات التلفزيونية والإذاعية والتكنولوجيا المستخدمة فيها.



وأشاد بالتعاون القائم بين وزارات الدفاع والداخلية والإعلام، مشيرا إلى أن هذا التعاون أسهم في تسليط الضوء على القضايا الأمنية والمجتمعية التي تهم المواطنين والمقيمين ووصول الرسائل التوعوية بشكل فعال إلى شريحة واسعة من الجمهور، لافتا إلى أن هذا التعاون أثبت فاعليته في التصدي للتحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.



وأكد الوزير اليوسف أهمية التعاون بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق التكامل والتنسيق بين الجهود خاصة مع وزارة الإعلام التي تعتبر منبرا رئيسيا لتمرير الرسائل التوعوية من مختلف الجهات الحكومية إلى الجمهور.



كما قام الوزير اليوسف برفقة الوزير المطيري بجولة في متحف وزارة الإعلام الذي يسلط الضوء على تاريخ الإعلام في الكويت وتطوره، والذي يحتوي على صور لأعمال شكلت ذاكرة الجمهور في الكويت والمنطقة، وعلى عدد من الأجهزة مثل الكاميرات وأجهزة الصوت التي استخدمت في أعمال وزارة الإعلام وبرامجها في السابق.