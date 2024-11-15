عاطف رمضان



عقدت اللجنة العليا للإعداد والتحضير لقمة مجلس التعاون الخليجي اجتماعها أمس الخميس في قصر السيف، برئاسة وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان. وقد افتتحت الوزيرة الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربة عن شكرها للجهود الكبيرة المبذولة استعدادا لاستضافة القمة الخليجية في دورتها الـ 45، المزمع انعقادها في الكويت يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024. واستمعت اللجنة إلى عرض مفصل من ممثلي الجهات المعنية حول مهام كل جهة وأدوارها في إطار الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم. وأكدت الوزيرة المشعان في كلمتها ضرورة تكثيف الجهود وتقديم أفضل ما لدى الجهات من طاقات وموارد لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التحضيرات للقمة، مشددة على أهمية إنجاح هذه الاستضافة بشكل يعكس مكانة الكويت ودورها الريادي في المنطقة.



وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا رئيس المراسم والتشريفات في الديوان الأميري الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل ووكيل الشؤون المالية والإدارية والموظفين بالديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز المشعل.



كما حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ووكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي ووكيل وزارة الصحة بالتكليف د.عبدالرحمن المطيري والمدير العام لبلدية الكويت بالتكليف المهندسة منال العصفور، كما حضر كذلك المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتكليف المهندس ناصر تقي وممثل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء خالد جعفر علاوة على ممثلي عدد من الجهات الحكومية والحرس الأميري والحرس الوطني ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني.