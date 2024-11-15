نظمت «زين» رحلة العمرة السنوية العشرين إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة، التي شاركت فيها مجموعة من موظفيها من مختلف إدارات وقطاعات الشركة بصحبة عائلاتهم، وهدفت إلى تعزيز الجانب الإيماني وإثراء التواصل خارج بيئة العمل.



من خلال مثل هذه المبادرات، تسعى «زين» إلى تفعيل استراتيجيتها للاتصال الداخلي، والتي تهدف إلى الاهتمام بكل النواحي العملية والحياتية لموظفيها، عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والمبادرات التي تستمر طوال العام، ومنها رحلة العمرة السنوية.



عبر هذه الاستراتيجية، تحرص «زين» على تغطية عدد من الركائز الرئيسية مثل الجوانب الصحية والرياضية، والروحانية والثقافية والأكاديمية، والترويحية والاجتماعية، وغيرها، بهدف إحداث أكبر قدر من التأثير الإيجابي.



وتهدف الرحلة إلى تعزيز روح الفريق الواحد وتنمية قيم الانتماء والمحبة بين موظفي زين، حيث دائما ما تلمس الشركة استجابة رائعة وتفاعلا مميزا من قبلهم وعائلاتهم عند تنظيمها في كل عام، بسبب سهولة وانسيابية تنظيم الرحلة وتنوع برنامج عملها.



وتحرص الشركة دوما على إثراء التواصل المباشر والفعال مع كوادرها البشرية داخل وخارج إطار العمل عبر مثل هذه المبادرات، والتي تشمل الرحلات الدينية، ومسابقات حفظ القرآن الكريم.



هذا، إلى جانب الحملات التوعوية والثقافية، والبرامج الصحية مثل حملات التطعيم الموسمية والتبرع بالدم والفحوصات الدورية، والبطولات والأنشطة الرياضية، والجلسات الثقافية وورش العمل، وغيرها الكثير.



كما تستضيف زين من وقت إلى آخر عددا من الخبراء والمختصين والأكاديميين في مختلف المجالات لإثراء وتوعية موظفيها، فهي تؤمن أن التواصل الفعال والمستمر معهم يثري من تجربتهم في بيئة العمل، وينعكس إيجابا على أدائهم وتميزهم، فهي تعتبرهم العامل الرئيسي في نجاحها واستكمال رحلة ريادتها في السوق الكويتي.