فرحان الشمري



قالت مصادر لـ«الأنباء» إن معرض إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين سيكون مختلفا تماما هذا العام، وسيلقى اهتماما خاصا من أعلى المستويات، وسيحضر فعالياته 3 وزراء، و8 جهات حكومية، وسيشهد للمرة الأولى مشاركة مؤسسات خليجية تهتم بالثقافة والتراث.



وأضافت المصادر لـ«الأنباء» أن وزراء الإعلام والتربية والشؤون تلقوا دعوات المشاركة في المعرض وسيرعى أحدهم فعالياته، خصوصا أن إقامة التجمع تتزامن هذه المرة مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني وضمن فعاليات الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025، إذ يقام المعرض في الفترة من 18-20 فبراير المقبل.



وأكدت المصادر أن المعرض سيكون حافلا بالفعاليات المنوعة، وتمت دعوة المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وهي مؤسسة قطرية لها باع طويل في التراث والثقافة، بالإضافة إلى معهد الشارقة للتراث وذلك للمشاركة في التجمع الذي سيكون ذا طابع تراثي وحرفي وبحري وإعلامي، وسيشارك في المعرض السادس 185 كويتيا، و750 مهتما بالتراث من داخل الكويت وخارجها، بالإضافة إلى مشاركة وزارات الدولة والهيئات والسفارات وجمعيات النفع العام.



وقال المؤسس والمنسق العام لفريق إكسبو 965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين الباحث محمد علي كمال في الكتاب الذي قدمه لوزراء التربية والإعلام والشؤون إن المعرض سيقام في الفترة من 18-20 فبراير المقبل بالفترتين الصباحية والمسائية، ولمدة 3 أيام متتالية بمسرح وحديقة ثانوية فلسطين للبنين بمنطقة الرميثية وبمشاركة 185 مبدعا كويتيا فعالا ـ كل حسب تخصصه من أعضاء الفريق ـ من المؤرخين والباحثين وأصحاب المتاحف الخاصة والهواة والحرفيين وأصحاب المهن القديمة والإبداعات والإشغالات اليدوية.



وأوضح كمال أن فكرة الفريق هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط من ناحية الموضوع والافكار والتنوع، ومنذ حصول الفريق على تصريح وزارة الشؤون الاجتماعية في مارس 2016 تم تنظيم نحو 275 معرضا تراثيا وحرفيا وإبداعيا متنوعا داخل الكويت وخارجها.



وكشف كمال أنه سيتم تكريم مجموعة كبيرة من الحضور بالأيام الثلاثة للمعرض، وعمل ورش ودورات «لايف» تراثية وحرفية وتعليم طلبة المدارس بجميع المراحل وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والأيتام مهنة أو حرفة أو هواية من غير أي مقابل، وبحضور وبمشاركة واسعة وكبيرة من المتخصصين بالإعلام والثقافة والتراث والحرف والمهن من دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي طيلة أيام المعرض.



وذكر كمال أن المعرض سيشهد مشاركة وزارات الدفاع والداخلية والاعلام والشؤون الاجتماعية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة والأيتام ومجموعة من سفارات الدول الصديقة لدى دولة الكويت والأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والعديد من جهات وقطاعات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام ومعهد الشارقة للتراث ومؤسسة الحي الثقافي كتارا بدولة قطر الشقيقة وغيرها الكثير.