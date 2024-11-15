مع دخول موسم التخييم الربيعي والذي سيدشن اليوم الجمعة بشكل جديد وضوابط إضافية للمحافظة على البيئة الطبيعة وعدم الإضرار بالحياة البرية ليكون موسما مختلفا عن المواسم الماضية، أكد المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة في البلدية محمد المطيري أن موسم التخييم لهذا العام سيختلف عن السنوات الماضية وإطلاق حملة بعنوان «تخييمك أحلى بترخيصك».



وكشف المطيري عن خطة متكاملة أعدتها الإدارة تولي اهتماما كبيرا للجانب التوعوي لرفع مستوى الوعي لدى مرتادي مواقع التخييم المعتمدة من قبل البلدية للحد من مخالفات لائحة المخيمات الموسمية، داعيا الراغبين في حجز مواقع المخيمات بالدخول على خدمات البلدية عبر تطبيق «سهل» الحكومي او عن طريق الموقع الإلكتروني واختيار خانة المخيمات الربيعية لإتمام حجز الموقع المراد مع دفع الرسوم الخاصة باستخراج الترخيص.



وأكد أن البلدية أنهت إعداد لائحة متكاملة لموسم التخييم بالتعاون مع المجلس البلدي، حيث نظمت لائحة المخيمات الموسمية عملية التخييم بواقعية، مع فرض غرامات صارمة، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة حددت غرامات من 3 إلى 5 آلاف دينار لكل من يقيم مخيما ربيعيا أو نشاط امسموحا به في مواقع المخيمات الربيعية الموسمية دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية، أو يقيم مخيما ربيعيا خارج فترة التخييم والتي تبدأ من 15 نوفمبر من كل عام، وفقا لقانون حماية البيئة، أو حصل على الترخيص عن طريق الغش والتدليس، أو التخييم أو ممارسة النشاط في حدود الموقع والمساحة والمدة المحددة والمرخص بها من قبل البلدية، او استخدامه للتدريب على الأسلحة النارية بكافة أنواعها في موقع المخيم.



وأضاف: تضمنت اللائحة، المحافظة على البيئة الطبيعة وعدم الإضرار بالحياة البرية بمراعاة حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية وحظر إقامة السواتر الترابية أو أي أسوار مضرة بالبيئة لتحديد موقع المخيم.