فرحان الشمري



أعلنت الهيئة العامة للشباب مجددا عن إطلاق مشروع «مبادراتنا» الرامي إلى تشجيع الشباب على تقديم مشاريع تنموية غير ربحية، وأعلنت أيضا عن إقامة ملتقى أسبوعي يقام في مركز شباب الشامية يخصص للمبادرين، وذلك لتبادل الآراء والخبرات.



ويهدف المشروع إلى استقطاب المشاريع الشبابية وتنويع مجالاتها وحث المبادرين على ابتكار الأفكار التي تعود بالنفع على أصحابها وعلى البلد.



وفضلت الهيئة إقامة الملتقى الأسبوعي بغرض توطيد علاقة الهيئة مع الشباب بشكل أكبر، وتبادل المبادرين وجهات النظر بخصوص الأفكار المطروحة والاستفادة من خبرات كل مبادر في مجاله.



ومشروع «مبادراتنا» فرصة تتيحها الهيئة العامة للشباب لتقديم مشاريع تنموية غير ربحية يستفيد منها الشباب في 15 مجالا مختلفا، وهي: الثقافة، الفنون، الآداب، التعليم، التخطيط العمراني وتنمية المدن، البحوث، الصحة، الرياضة، الإعلام، العلوم والتكنولوجيا، الحملات التوعوية، ريادة الأعمال، البيئة، الطاقة، وأخيرا علوم الشريعة الإسلامية، بهدف إحداث أثر إيجابي في الشباب.



ومن شروط تمويل المشاريع، أن يركز المشروع على التوجه الشبابي، ويجب أن تكون المشاريع أو الأنشطة المطلوب دعمها موجهة مباشرة نحو الشباب وتلبي احتياجاتهم واهتماماتهم.



وتضمنت الشروط أن تخدم المشاريع أو الأنشطة الممولة الغرض العام والمصلحة الاجتماعية، فضلا عن التزام المنظمات أو الأفراد الراغبين في الحصول على تمويل بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلد، ويجب على مقدمي الطلب أن يكونوا شفافين في استخدام الأموال وتقديم التقارير المالية والأداء بانتظام، ويجب على المشروع أن يكون قادرا على الاستمرارية والنجاح على المدى الطويل وعدم الاعتماد الكامل على التمويل الخارجي.