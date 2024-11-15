45 % ارتفاع أحجام التداول بإجمالي 2.6 مليون سهم.. وأسهم السوق الرئيسي بالصدارة

1.3 % زيادة قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول بإجمالي 5.29 مليارات دينار



شريف حمدي



أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري على مواصلة النشاط الايجابي والسير في الاتجاه الصاعد وسط حالة من التفاؤل تعم ارجاء السوق.



ويبرهن عن هذه الحالة التفاؤلية قفزات السيولة المتدفقة بشكل يومي، فمعدل السيولة من اهم مقاييس اداء اسواق المال ويعكس مدى الإقبال او العزوف، وفي الوقت الحالي تشهد بورصة الكويت قفزات كبيرة على مستوى معدلات السيولة، إذ بلغت بنهاية تعاملات الأسبوع 517 مليون دينار بمتوسط يومي 103 ملايين دينار، مقابل 344 مليون دينار بمتوسط يومي 69 مليون دينار الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع تخطت 50%.



وكانت الاسهم المتوسطة والصغيرة في صدارة قائمة الأكثر تداولا على مدار جلسات الأسبوع، ومن اكثر الأسهم استحوذا على السيولة إلى جانب سهمي «بيتك» و«الوطني»، اسهم «أولى وقود» و«م. اعمال» و«وطنية د.ق» و«مينا».



ومن المنتظر ان معدلات السيولة بنهاية 2024 ستشهد طفرة مقارنة بالعام الماضي، إذ تجاوز إجمالي التدفقات التي استقبلها سوق الاسهم خلال ما مضى من العام الحالي 12 مليار دينار مقابل 8.5 مليارات العام الماضي، ويتبقى خلال 2024 أكثر من 30 جلسة تداول.



وشهدت جلسة الاثنين الماضي أعلى سيولة ليس على مستوى الأسبوع فحسب، بل كانت الأعلى منذ مارس الماضي ببلوغها 131.2 مليون دينار.



ومع الاقبال اللافت على اسهم السوقين الأول والرئيسي، ارتفعت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت لتتخطى 43 مليار دينار خلال منتصف الاسبوع، وذلك بإضافة 681 مليون دينار ليصل إجمالي القيمة بنهاية الاسبوع إلى 43.15 مليار دينار مقابل 42.47 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 1.6%.



وكان لافتا ان جميع جلسات الاسبوع اكتست باللون الاخضر على مستوى القيمة السوقية، وذلك بمكاسب بلغت 268 مليون دينار بجلسة الأحد، ونحو 228 مليون دينار بجلسة الاثنين، فيما تراجع مستوى المكاسب تدريجيا ليبلغ 92 مليون دينار بجلسة الثلاثاء، و28 مليون دينار بجلسة الاربعاء، و65 مليون دينار بجلسة الخميس.



وارتفعت احجام التداول بنهاية الاسبوع بشكل لافت، اذ بلغ اجمالي كميات الاسهم المتداولة 2.65 مليار سهم مقابل 1.83 مليار سهم الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 45%، وجاء بصدارة الأكثر تداولا اسهم م. اعمال ومينا والصفاة واولى وقود وخصوصية اضافة إلى انوفست.



وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع مؤشر السوق الأول بـ 128 نقطة ليصل إلى 7830 نقطة ارتفاعا من 7702 نقطة بنسبة ارتفاع 1.7%، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 87 نقطة ليصل إلى 6621 نقطة ارتفاعا من 6534 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة 1.3%، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 115 نقطة ليصل إلى 7298 نقطة ارتفاعا من 7183 نقطة الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 1.6%.



في سياق آخر، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول بنهاية التعاملات الأسبوعية إلى 5.29 مليارات دينار، وذلك من 5.22 مليارات الاسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 1.3%.



وكان لافتا وفقا لبيانات البورصة الرسمية بتاريخ 13 الجاري، ان توجه الأجانب نحو الأسهم الكويتية لايزال شرائيا وهو ما يظهر من خلال زيادة نسب التملك في أسهم السوق الأول، إذ ارتفعت نسب تملكهــم في أسهـم 8 شركات في قطاعات متنوعة.