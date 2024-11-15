نظّم بنك الكويت الدولي (KIB)، ممثلا بالإدارة العقارية، ورشة العمل الثالثة المتخصصة بأسس الاستثمار والتقييم العقاري في جامعة الكويت، والتي هدفت إلى تعزيز قدرات الطلبة وإثراء معارفهم في هذا المجال بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي والمعايير العالمية.



وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار برنامج البنك الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والذي يركز على دعم التعليم ونقل الخبرات العملية وتوسيع التعاون مع المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التزام البنك بتطبيق أسس الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتعزيز مساهمته الفعالة في التنمية المجتمعية.



وشهد هذا الحدث المهم مشاركة كل من المستشار العقاري في قسم الاستشارات العقارية المعماري باسل سالم، ومدير قسم التقييم العقاري في البنك، م. أحمد اليعقوب، وحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجموعة من طلاب وطالبات الجامعة.



وفي هذا السياق، قال المستشار العقاري في قسم الاستشارات العقارية، المعماري باسل سالم، إن هذه الورشة تأتي عقب نجاح الورشتين السابقتين في جذب انتباه الطلبة وإثراء معرفتهم العملية في مجال التقييم العقاري والاستثمار، تعبر المبادرة عن حرص KIB على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع عدد منها، والتي تهدف إلى دمج الدراسات العملية ضمن المنهج الأكاديمي للجامعة.



وأضاف: «مشاركتنا في مثل هذه المبادرات تأتي انطلاقا من كون KIB مؤسسة متخصصة في التمويل والتقييم العقاري منذ نشأته. سعت الإدارة العقارية من خلال هذه الورشة إلى تقديم محتوى تعليمي شامل يغطي جميع جوانب التقييم العقاري والاستثمار، بما في ذلك المعايير العالمية الخاصة بالتقييم العقاري والعوامل المؤثرة فيه بشكل جوهري، بما في ذلك طريقة التكلفة، طريقة رسملة الدخل وطريقة المقارنة بمبيعات السوق العقارية». من جانبه، قال مدير قسم التقييم العقاري م. أحمد اليعقوب: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نواصل هذا التعاون مع جامعة الكويت لرفع مستوى الوعي والمعرفة حول المجال العقاري بين أوساط الطلبة والكادر التدريسي. هذه المناسبات فرصة مميزة للتواصل بشكل مباشر مع الطلبة ونقل الخبرات والمعرفة التي تثري مسيرتهم العلمية، إضافة إلى كونها تأكيدا على التزام البنك باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والتي تتبنى تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».



تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العقارية في KIB توفر خدمات عقارية متكاملة، مستندة إلى خبرة طويلة ورائدة في هذا المجال منذ تأسيس البنك. كما تعد مرجعا موثوقا لأبرز الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى الشركات الاستثمارية والعقارية في الكويت.