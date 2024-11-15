أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز محمود أحمد عبدالفتاح بجائزة 10 آلاف دينار، في السحب الأسبوعي لحساب الفوز الذي أجراه يوم الاثنين 11 نوفمبر الجاري، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، لضمان أعلى قدر من الشفافية على النتائج.



وجذب حساب الفوز للجوائز الانتباه في السوق الكويتي، بفضل السحب السنوي الكبير الذي يتضمن راتبا شهريا بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، إلى جانب الجائزة الأسبوعية البالغة 10 آلاف دينار، ليقرر البنك الأهلي الكويتي، وبعد النجاح الكبير، تطوير الحساب وزيادة مكافآت العملاء تقديرا لولائهم المستمر له.



واستمر حساب الفوز في تجاوز التوقعات ونيل المزيد من رضا العملاء، من خلال السحب ربع السنوي بقيمة 100 آلاف دينار، بالإضافة إلى السحب الشهري المثير على جائزة 20 ألف دينار.



وقام البنك الأهلي الكويتي بتسهيل عملية فتح الحساب والفوز في السحوبات، بحيث بات يمكن للعملاء الآن الدخول في السحوبات والحصول على فرص إضافية مقابل كل 10 دنانير في الحساب، بحيث إنه كلما زادت قيمة الإيداعات زادت الفرص في الفوز.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة ودائعهم في الحساب للمشاركة في السحب المقبل يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري. افتح حساب الفوز اليوم وتمتع بفرص إضافية للفوز والحصول على نمط الحياة الخاص بك الذي تنتظره.