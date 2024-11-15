توجــت مجلة غلوبل فايننس المتخصصة في عالم المال والأعمال مجموعة «الوطني للثروات» بجائزة الأفضل في الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى الكويت، وذلك في النسخة العاشرة من جوائز المجلة السنوية لأفضل بنوك الخدمات المصرفية الخاصة على مستوى العالم لعام 2025.



وقامت مجلة غلوبل فايننس بإعلان أسماء الفائزين عبر فئات إقليمية متعددة، بناء على تقييمات فريق تحرير المجلة المتخصصين، وآراء مئات الخبراء المصرفيين والمسؤولين والمحللين وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين حول العالم، بالإضافة إلى البحث المستقل، لتقييم سلسلة من العوامل الموضوعية والذاتية، واستندت تصنيفات هذا العام إلى الأداء خلال الفترة من1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024. وتم منح «الوطني للثروات» هذه الجائزة المرموقة استنادا إلى عدة معايير، أهمها التميز في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة وتلبية احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية ومواكبة تطلعاتهم المتطورة بشكل مبتكر.



وتبرهن الجائزة على قوة العلامة التجارية المرموقة لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth) والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.



كمــا تعكـس الجائزة الاستراتيجيــــة الفريــدة لمجموعة «الوطني للثروات» في تقديم مجموعة واسعة من الحلول الشاملة في مجالات الخدمات المصرفية الخاصة التي تشمل التخطيط المالي وإدارة الثروات، بالإضافة إلى إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية عبر شبكة عالمية واسعة من العمليات المتكاملة تتواجد في 9 مدن تتوزع على 5 دول حول العالم. وتعد «الوطني للثروات» ركيزة أساسية ضمن مجموعة بنك الكويت الوطني وإحدى المجموعات الرائدة في مجال إدارة الثروات في الشرق الأوسط. وتتخطى قيمة أصولها المدارة أكثر من 20 مليار دولار كما بنهاية العام 2023، حيث تتميز ببصمة جغرافية واسعة تمتد عبر تسع مدن في خمس دول مختلفة، تقدم من خلالها مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة، والتخطيط المالي، وإدارة الأصول، والخدمات الاستشارية. وتتبع المجموعة نهجا يركز على إيجاد الحلول المخصصة التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل بما يلبي الأهداف المالية الفريدة للأفراد والمؤسسات من ذوي الملاءة المالية العالية. وتعمل مجموعة «الوطني للثروات» على تلبية الاحتياجات المالية والاستثمارية للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، من خلال حلول شاملة ومخصصة صيغت وفق احتياجاتهم الفريدة لتحقيق نتائج تلبي جميع طموحاتهم وتناسب قدرة كل عميل على تحمل المخاطر واحتياجاته المالية.



ولا يقتصر دور المجموعة فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مبتكرة متخصصة وشاملة تواكب احتياجات العملاء، وتخلق قيمة مضافة وتترك أثرا إيجابيا وتسعى الى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.



الجدير بالذكر أن مجلة غلوبل فايننس العالمية، التي تأسست في عام 1987 وتتخذ من نيويورك مقرا لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفا من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم، وتجري المجلة سنويا العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على اثرها اختيار الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي.



«الوطني للثروات» علامة مسجلة باسم بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. لاستخدامها في خدمات إدارة الأصول التي يتم تقديمها، على مستوى العالم، من قبل شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. وهي شركة استثمار رائدة والشركات التابعة لها (من ضمن وحدات أخرى تابعة للمجموعة)، إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة المقدمة على مستوى العالم من بنك الكويت الوطني وهو إحدى أكبر وأقدم المؤسسات المالية في المنطقة.