يُنظّم بنك الكويت الوطني يوما رياضيا يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري، من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 7 مساء بجانب أبراج الكويت، بهدف تشجيع المجتمع على المشاركة في الأنشطة الرياضية والاستعداد لسباق الوطني للجري، المقرر إقامته في 14 ديسمبر 2024.



وتتضمن الفعالية جلسات تدريبية متنوعة بقيادة مدربين رياضيين متخصصين لمساعدة المشاركين على التحضير لليوم الكبير، كما ستتواجد أجنحة لشركاء بنك الكويت الوطني الاستراتيجيين خلال هذا اليوم. كما أنه بإمكانكم التسجيل لهذه الفعالية باستخدام نفس موقع التسجيل للسباق موقع Suffix الالكتروني. وفي تعليقه، قال مدير أول في إدارة العلاقات العامة يعقوب الباقر: «نعتبر هذا السباق السنوي مبادرة مهمة لتحفيز أنماط الحياة الصحية والمشاركة المجتمعية. هذه الفعالية ليست فقط حول النشاط البدني، بل تهدف إلى جمع الأفراد معا ودعم قضايا تساهم في رفعة المجتمع، بما في ذلك تركيزنا هذا العام على الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع شركة إيكويت». وأضاف الباقر: «يتواجد مجموعة من المدربين من مختلف الاختصاصات الرياضية وعلى فترات مختلفة من هذا اليوم والهدف من ذلك هو العمل مع الراغبين في المشاركة على مختلف أنماط الرياضة الجسدية والنفسية وتقنيات التنفس الصحيح خلال ممارسة الرياضة ليكونوا على أتم الاستعداد للمنافسة يوم السباق في 14 ديسمبر المقبل».



وسينطلق سباق الوطني للجري يوم 14 ديسمبر المقبل الساعة 8:30 صباحا، ويتضمن خيارين للمسافة، كلاهما يبدأ وينتهي عند أبراج الكويت، حيث ستتجه مسافة 10 كم نحو سوق شرق، ثم تعود عبر شارع الخليج قبل أن تلتف عند 200 متر قبل تقاطع الجزيرة الخضراء، لتعود إلى أبراج الكويت. أما سباق 5 كم فسيأخذ مسارا مشابها، حيث يصل إلى نادي الضباط قبل أن يعود إلى أبراج الكويت.



وسيتم تقديم جوائز للمراكز الثلاثة الأولى للرجال والنساء في كلا السباقين. ستتلقى المراكز الثلاثة الأولى في سباق 10 كم جوائز بقيمة 1000 دينار، 700 دينار، و500 دينار على التوالي. بينما يحصل الفائزون في سباق 5 كم على جوائز بقيمة 500 دينار، 400 دينار، و300 دينار. لا يزال بإمكان الراغبين التسجيل حتى اكتمال العدد، وستكون عدة السباق متاحة للاستلام يومي 12 و13 ديسمبر من الساعة 1 ظهرا حتى 9 مساء بجانب أبراج الكويت.



يتضمن هذا العام تعاونا خاصا مع شركة «إيكويت» للبتروكيماويات، التي ترعى فئة الرياضيين ذوي الإعاقة. تشمل هذه الفئة مستخدمي الكراسي المتحركة، المكفوفين، وذوي الأطراف الصناعية، حيث سيتم تقديم جوائز نقدية للمراكز الخمسة الأولى من الرجال والنساء في سباق 5 كم، بقيمة 500 دينار، 400 دينار، 300 دينار، بالإضافة إلى جائزتين بقيمة 100 دينار.



كما ستقدم شريكنا الاستراتيجي Ooredoo هواتف iPhone وساعات Apple وباقات «شامل» للفائزين الثلاثة الأوائل في كلا السباقين.