يقدم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، مزايا وتسهيلات نوعية وخدمات مصرفية عالية الجودة تلبي احتياجات عملاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع التزام «بيتك» بدعم وتلبية احتياجات عملائه وتأكيدا على دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية.



وتشمل هذه التسهيلات توفير موظفين مدربين على التعامل مع هذه الفئة، وتقديم الدعم اللازم لاستكمال المعاملات المصرفية، وتوفير قنوات اتصال بديلة لتلبية احتياجاتهم الخاصة، حيث لدى «بيتك» 76 موظفا موزعين على 12 فرعا، مدربين تدريبا كاملا على لغة الإشارة لمساعدة العملاء.



ويحرص «بيتك» على تمكين جميع عملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، من الاستفادة بسهولة من خدماته المصرفية، لذلك قام بتخصيص فروع مزودة بمجموعة شاملة من الميزات والخدمات التي تدعم أهدافه، وتشمل هذه الميزات: توفير مواقف سيارات ملائمة، توفير مقاعد متحركة، ومداخل سهلة، وجهاز صراف آلي يسهل الوصول إليه، وخاصية استخدام السماعات في أجهزة الصراف الآلي، وخدمة خزائن الأمانات، إضافة إلى توفير موظفين متدربين على لغة الإشارة.



ويتلقى موظفو «بيتك» تدريبا مكثفا في لغة الإشارة لمساعدة العملاء الذين يعانون من ضعف السمع، علاوة على ذلك، تتم طباعة نماذج فتح الحساب والعقود ومستندات المعاملات الخاصة بـ «بيتك» بطريقة برايل، كما تم تجهيز الأبواب بأجهزة استشعار لتسهيل الانتقال السلس بين العملاء، وتغلق تلقائيا حتى تكتمل المعاملة، بالإضافة إلى استحداث نماذج خاصة من العقود والمعاملات بلغة Braille.



ويحرص «بيتك» على إبرام الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التدريب المناسب. على سبيل المثال، وقع «بيتك» شراكة مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين بهدف دمج الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، حيث تركز هذه الشراكة على توفير فرص التدريب والتطوير التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة وتحسين الصحة النفسية وبيئة عمل أكثر شمولا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ومنذ بدء هذه الشراكة في عام 2021، قدم «بيتك» برامج تدريبية مكثفة للموظفين في جميع وظائف وأقسام «بيتك»، ما عزز قدرتهم على المساهمة بشكل هادف في البنك.



وبالشراكة مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يعد «بيتك» أول بنك في الكويت يطلق برنامجا شاملا لدمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم برامج تدريب عملية ووظائف بدوام كامل لهم.