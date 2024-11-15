أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمنتزهات إبراهيم الغانم، عن نتائج أعمال الشركة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث أسفرت عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 48.8% ليبلغ 3.28 ملايين دينار، مقارنة بمبلغ 2.4 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت ربحية السهم الواحد 16.44 فلسا، مقارنة مع 11.19 فلسا للسهم لنفس الفترة من 2023، بارتفاع 47%.



وأوضح الغانم في بيان صحافي، أن الزيادة في الأرباح نتجت من إيرادات الاستثمارات الجديدة التي دخلت فيها الشركة وبيع بعض الأصول في مملكة البحرين، إضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل تبعا لانخفاض ديون الشركة، وكذلك بسبب تحصيل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها في الربع الأول من هذا العام والتي تم تكوينها من سنوات سابقة.



وأضاف أن نتائج الأعمال جاءت وفقا لخطط واستراتيجيات إدارة الشركة لضمان استمرارية الأرباح وتنميتها خلال الأعوام المقبلة بالتوسع الجغرافي وتنويع استثماراتها لتعزيز جودة الأصول وتنمية حقوق المساهمين.