صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق فهد المبايع الذي حدثنا عن بداياته البحرية في الرشدان والدفان والدوحة وتعلمه فن الصيد على يد أخيه الأكبر، وأفضل أماكن الصيد حاليا وأنواع الأسماك الحاضرة بها، وأهم أماكن تواجد أسماك الشيم وييمتها المفضلة، وأين تتكاثر أغلب انواع الأسماك، ومتى يبدأ موسم الهامور وأفضل أماكن تواجده، كما اطلعنا المبايع على طرق صيد الجنعده وأماكنها، ومتى تتقارب أماكن صيد الشعم والنويبي، وما قوانين استخدام الجق وكيف يتم الاختيار بين الحجم واللون، ومطالبة الحداقة المسؤولين بإنشاء مسنات جديدة وصيانة الموجودة، وأكثر هموم أهل البحر والنصائح التي قدمها الى إخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



في البداية، يقول الحداق فهد المبايع: تولعت بحب البحر والصيد منذ الصغر وكنت أرافق أخي الأكبر برحلات صيده للمحادق الشمالية مثل الدوحة والرشدان والحيشان وأسياف السالمية وقد تعلمت منه كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمة والترديع والموادع وحسبة المايات ومواسم الأسماك وأنواع الييم وأحجام الخيوط حسب كل نوع من السمج، وبصراحة البحر في السابق كان فيه خير والصيد حلالي وبكميات طيبة، أما في الوقت الحالي اصبح الصيد قليلا والسمچة خفت بشكل كبير.



جسر جابر دوره كبير بتكاثر الأسماك



ويضيف المبايع: افضل أماكن الصيد حاليا هي المحادق الشمالية الرشدان والحيشان وجسر جابر له دور كبير في تكاثر الأسماك وبكميات طيبة والأسماك المتوافرة في الوقت الحالي السبيطي والمزيزي والشعم والبالول والنقرور ومع الأيام القادمة راح يكون وقت النويبي، صيد السبيطي والمزيزي يحتاج إلى صبر وهدوء في المكان الذي تحدق فيه ويحتاج لتتعرف على المرعى الذي هو يرعى عليه يعني تعرف شنو ييمته واكثر الييم الذي يقدر الواحد يصيدهم فيه السلس والزوري الحي والميد والنغاقة والعومة والبراقة واليوافة. أما طرق صيد السبيطي فهي كثيرة ومتنوعة وكل حداق وله طريقة.



الشيمة مكانها شيب عوهة



ويتابع المبايع: يبدأ صيد الهامور مع بداية فصل الصيف ويتواجد بكثرة وخصوصا بعد تسكير الجون ولازم تكون الييمة حية لصيد سمكة الهامور والبالول واكثر فرصة لصيده بسمكة الجم والشعم والضلعة وافضل أماكن تواجده الطبعانات، وسمكة الشيم سمكة قوية ونشيطة وتحتاج الى دقة لصيدها وتتواجد بالأماكن التي فيها تيارات قوية مثل الدردور وشيب عوهة ومجرى البواخر وغيرها من الأماكن وييمتها المفضلة اليميام الحي والزوري.



الشعم والنويبي ييمتها الربيانة



ويقول المبايع: أماكن صيد الشعم والنويبي متقاربة وتكون عادة في فصل الصيف داخل الجون واذا دخلت علينا المربعانية تحصلهم بالأماكن المفتوحة مثل الدفان وحد حماره واكثر صيدها يكون بييمة الربيان واحيانا صلاخة الميد، سمكة الچنعد لها طابع خاص لمحبي التشخيط واللفاح احيانا تتواجد بالقرب من الاسياف في وقت الصيف وبالنسبة للتشخيط تكون وقت برودة الماء وتتكاثر بالشتاء واكثر اماكنها بالجنوب بالقرب من الجزر مثل ام المرادم وقاروه وكبر.



الجق استمرار وممارسة



ويضيف المبايع: الصيد بطريقة الجق ممتازة ونسبة صيدها اكثر لان الجق يدخلك عالم ثاني بطريقة صيده ويحتاج الى الاستمرار والممارسة وخفت اليد ويكون احيانا بحجم الجق والغزر الذي انت فيه كل ما صغر الجق وزاد الوزن يكون نسبة صيدك عالية واما بالنسبة لدرجات الألوان على حسب الماية وصفاوتها وتختلف من مكان الى آخر.



ختامية



واختتم المبايع قائلا: أكثر شيء يضايقني بالبحر لما تكون طارح بمكان ويمر عليك طراد بسرعة عالية يا أخي احترم اخوانك الحداقة، كما أتمنى من المسؤولين الاهتمام بمطالب الحداقة والهواة ويخصصون لهم أماكن يصفطون فيها طراريدهم ومنع السرقات الى قاعدة تصير والمخالفات من البلدية، وإنشاء مسنات جديدة فيها جميع الخدمات وصيانة الموجودة وربي يحفظ الجميع ويرزقهم بالصيد الطيب.





