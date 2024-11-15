

عبدالعزيز جاسم



أشاد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بالتزام جميع الجهات في عملية تنظيم مباراة منتخبنا أمام نظيره الكوري الجنوبي التي تمت وفق المعايير العالمية لتنظيم هذه المباريات.



وأكد المطيري ان «العملية تمت وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع جميع الجهات المنوطة بذلك. وقد كان هناك التزام بالمعايير العالمية»، مضيفا:«قد تكون هناك ملاحظات، وهذا أمر وارد وسنقوم بتسجيلها لتلافيها مستقبلا ضمن خططنا لتطوير عملية تنظيم المباريات، وسعيا للوصول إلى وجود دليل اجرائي لتنظيم أي فعالية رياضية».



وفيما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بدورة «خليجي زين 26» التي تستضيفها الكويت نهاية الشهر المقبل، استكمل المطيري حديثة قائلا: «نسعى لتنظيم بطولة مميزة وسيشاهد الجميع شيئا مميزا حيث تسير جميع الأمور التنظيمية وفق الجدول الزمني المحدد وصولا لأن تكون جميع الاجراءات على اعلى مستوى عند انطلاق الحدث الكبير».