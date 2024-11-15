

يحيى حميدان



جددت إدارة نادي خيطان ثقتها في المدرب الروماني فلورين ماتروك للاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بعد انتهاء القسم الأول من مسابقة دوري «زين» الممتاز بحصوله على 5 نقاط في المركز الثامن.



ومن المقرر أن يقود المدرب ماتروك تدريبات «الأحمر والأسود» غدا السبت بعد فترة الراحة التي استمرت لأسبوعين عقب نهاية مباراة الفريق في الجولة التاسعة.



ولا تعتزم إدارة خيطان التغيير على مستوى المحترفين الأجانب في الانتقالات الشتوية، إذ سيستمر الخماسي، وهم: النيجيريون تشيما أكاس، وإيمانويل مباه، وبرنس أوبوس أغريه، والبرازيلي لويس فرناندو، والكاميروني دونوفان إيولو، في النصف الثاني من الموسم. وتبحث إدارة «الأحمر والأسود» تعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين المحليين الذين بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة لتشكيلة المدرب ماتروك لوضع خيطان بعيدا عن صراع الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.