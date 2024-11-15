

مبارك الخالدي



فرض الواقع نفسه وخسر منتخبنا الوطني لكرة القدم بنتيجة 1-3 أمام منتخب كوريا الجنوبية المدعم بنجومه في أوروبا بقيادة قائد توتنهام هيونغ مين سون في المباراة التي احتضنها ستاد جابر الدولي أمس في الجولة الخامسة لحساب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبذلك الفوز المستحق واصل الكوريون تصدرهم للمجموعة بـ 13 نقطة فيما بقي منتخبنا على نقاطه الـ3، وسيخوض الثلاثاء المقبل مباراة أمام منتخب الأردن على ستاد جابر الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات.



دخل «الأزرق» المباراة بتشكيل ضم عددا من العناصر الشابة التي تتسم بالسرعة والحيوية والنزعة الهجومية في محاولة للخروج بنتيجة إيجابية، حيث ضمت التشكيلة: خالد الرشيدي في حراسة المرمى، سامي الصانع وخالد إبراهيم وحسن حمدان ومشاري غنام في خط الدفاع، رضا هاني وعذبي شهاب ومحمد دحام وعيد الرشيدي في الوسط، معاذ الاصيمع وسلمان العوضي في المقدمة.



في المقابل، تعامل المنتخب الكوري الجنوبي مع المباراة بكل جدية ولعب بتشكيلته الأساسية التي تضم نخبة اللاعبين في الدوريات الأوروبية، وأبطل مشروع «الأزرق» بخبرته، حيث فرض سيطرته واستحواذه على الكرة، وكان التهديد الأول لمنتخبنا، الذي اعتمد على الكرات الطولية خلف المدافعين، عبر توغل الصانع في العمق الدفاعي الكوري وسدد لكن كرته علت العارضة.



ومن كرة عرضية لهوانغ ان بيوم ارتقى لها أو سي هون ليسكنها بالرأس في شباك الرشيدي (10) وبعد تناقل متقن وسريع للكرة مر سون هيونغ مين من المدافعين، لكنه تعرض للإعاقة ليتحصل على ركلة جزاء نفذها بنفسه على يمين الرشيدي محرزا الهدف الثاني للمنتخب الكوري (18)، وحاول «الأزرق» استعادة توازنه لكن محاولاته لم تكتمل، وضربت عارضة الرشيدي رأسية جديدة من لي جاي سونغ (39)، فيما غابت فاعلية دحام والعوضي كما لم تنجح اختراقات الرشيدي والاصيمع على ندرتها من إحدات الفارق لينتهي الشوط بتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين نظيفين.



وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الضيف أفضليته بتميزه بالسرعة واستغلال المساحات وأهدر او هاي هونغ فرصة لمضاعفة النتيجة ومرت كرته جوار القائم الايسر (46).



وانتفض «الازرق» في محاولة للتعديل ومرر البديل يوسف ماجد كرة متقنة استقبلها دحام ببراعة وسددها بقوة في شباك الحارس جو هيو وو (59).



ودفع المدرب بيتزي بالمهاجم يوسف ناصر والظهيرين راشد الدوسري ومعاذ الظفيري وسلطان العنزي لاستعادة تنظيمه ولزيادة الفاعلية الهجومية.



وكسر بائي يون هو مصيدة التسلل بتمريرة هوانغ بيوم ليسجل الهدف الثالث في شباك الرشيدي (73)، ورد القائم رأسية رضا هاني من كرة ثابتة لتضيع فرصة تقليص الفارق (84).



ونجح المنتخب الضيف في تسيير المباراة لمصلحته حتى صافرة النهاية.



أدار المباراة الحكم الاسترالي شون ايفانز، وجاءت قرارته صائبة، وأنذر من الكويت سامي الصانع ومعاذ الاصيمع، ومن كوريا الجنوبية لي كانغ.



من أجواء المباراة



٭ حرص وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري رفقة رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف على التواجد بوقت مبكر في ستاد جابر والإشراف على التنظيم واحتياجات جميع اللجان العاملة والمنظمين.



٭ ظهر التنظيم بشكل مميز من جميع النواحي سواء عند البوابة الرئيسية أو عند مداخل الجمهور الذي ظهر بطريقة حديثة لوجود عدد كبير من المنظمين الذين انتشروا من الساعة الـ12 ظهرا خارج وداخل ملعب المباراة.



٭ رفعت جماهير «الأزرق» لافتة كبيرة في مدرجات الملعب مكتوب عليها «من كان له ماضي حتما سيعود».



٭ عند دخول لاعبي منتخبنا للإحماء في أرضية الملعب قامت الجماهير الحاضرة بتحيتهم بطريقة تشجيعية مميزة.



٭ حضرت جماهير كورية لتشجيع منتخب بلادهم منذ الثانية ظهرا وظلت تشجع منذ بداية المباراة حتى نهايتها.



٭ قامت اللجنة المنظمة بتوزيع قناني المياه على الجماهير الحاضرة وهو الأمر الذي لاقى استحسان الحضور الذي قام بشكر المنظمين على هذا الأمر الذي يحدث لأول مرة في ملاعبنا.



٭ حضور إعلامي كبير شهدته المباراة من ناحية الإعلاميين الكوريين الجنوبيين الذين تواجدوا قبل المباراة بـ5 ساعات.