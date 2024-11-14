عبدالعزيز جاسم

قال مدرب منتخبنا الوطني خوان بيتزي في المؤتمر الصحفي عقب مباراة “الأزرق” وكوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم إنه راضٍ عن أداء اللاعبين الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا، مشيرًا إلى أننا واجهنا كوريا الجنوبية، وهو من أفضل المنتخبات. لم نكن بالمستوى في الشوط الأول، لكننا كنا أفضل في الشوط الثاني، لافتًا إلى أننا نعمل على التطور ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين.

وقال إنه قام بتبديل الظهيرين سامي الصانع ومعاذ الظفيري بعدما شعر بأنهما تعرضا للإرهاق.

وأشار بيتزي إلى أن مواجهة الأردن المقبلة هي الأمل الأخير بالنسبة للأزرق من أجل إنعاش الآمال، وأنه إذا قدمنا نفس مستوى كوريا سنحقق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن الإصابات والإرهاق والإيقاف هي الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار في التشكيلة، ولذلك سنشاهد تبديلات قد تتجاوز 3 لاعبين عن تشكيلة الأمس.

ميونغ بو: واجهنا صعوبة في الشوط الثاني

أكد مدرب كوريا الجنوبية هونغ ميونغ بو أن فريقه بدأ بشكل جيد وتمكن من تسجيل هدفين، إلا أنه واجه صعوبة في الشوط الثاني بعد أن قام المنافس بتغييرات ساهمت في إصابة مرمانا بهدف، إلا أن اللاعبين عادوا سريعًا وتمكنوا من السيطرة على زمام الأمور وسجلوا الهدف الثالث، مشيرًا إلى أنه أراد إرضاء الجماهير الكورية التي حضرت وتمكن من ذلك.

وأضاف: استبدال هيونغ سون كان مهمًا جدًا للحفاظ على هذا اللاعب الكبير، ونحن نتمنى عودته لمستواه المميز، مؤكدًا أنه منذ تولي المهمة سعى من أجل الصعود بالمستوى وتحقيق النتائج، وحاليًا لدينا نتائج مثلى ونحن في الصدارة.

وأشار إلى أنه معجب بيوسف ناصر واستغرب كونه شارك كلاعب بديل.