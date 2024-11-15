استقبل الرئيس السوري بشار الأسد كبير مستشاري المرشد الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي لاريجاني، وبحث معه في التطورات التي تشهدها المنطقة لاسيما التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على فلسطين ولبنان وضرورة إيقافه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا». كما جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.



وقالت «سانا» إن الأسد شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.



من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكدا دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.