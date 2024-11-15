مريم بندق



أوضح ديوان الخدمة المدنية أنه تم اعتماد منح الأولوية في الترشيح للعمل بالجهات الحكومية للمسجلين المؤهلين للترشيح لأول مرة ممن لم يسبق لهم الترشح من قبل.

وقال «الديوان»، في بيان رسمي إن تغيير ترتيب أولوية الترشيح للمواطنين المسجلين في نظام التوظيف المركزي جاء تنفيذا لاجتماع مجلس الخدمة المدنية رقم 13/2024 المنعقد بتاريخ 7/11/2024.

وأوضح أن «تغيير ترتيب الرافضين للعمل بجهات حكومية معينة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي لن يؤثر على المسجلين المؤهلين للترشيح لأول مرة، وسيستمر «الديوان» في إصدار دفعات ترشيح وفقا لأولوية الدور، وذلك حسب المعايير المعتمدة، والتي تسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المسجلين بنظام التوظيف المركزي».

وطمأن ديوان الخدمة المدنية المسجلين، الذين سبق لهم رفض الترشيح لجهات حكومية، بأنه ستتم إعادة ترشيحهم لجهات حكومية أخرى بناء على احتياجات الوظائف المعتمدة في الدفعات القادمة للترشيح.