شاركت قوة الإطفاء العام ممثلة بادارة العلاقات العامة والاعلام في دورة تدريبية متخصصة في مجال العلاقات العامة والاعلام والتي نظمها المركز الإقليمي لمنظمة حلف الشمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون بدولة الكويت بعنوان ( الشؤون العامة - Public Affairs course ).

وقال بيان صادر عن قوة الإطفاء العام ان المتدربين قاموا بممارسة التطبيقات العملية من خلال عمل اللقاءات التلفزيونية وكيفية التعامل مع المنصات الاعلامية المختلفة بالاضافة إلى ترتيب واعداد المؤتمر الصحفي وكيفية نشر المعلومات المؤسسية اثناء المناسبات او الحوادث وذلك من منطلق الشفافية الاعلامية في صنع المحتوى الاعلامي.