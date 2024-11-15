ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة الشرقية الجمعة، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على عمق 51 كيلومترا وعلى مسافة 123,2 كيلومترا عن بلدة كوكوبو الأقرب إليه.

وقال مركز بابوا غينيا الجديدة الوطني للكوارث من جانبه إنه يقيّم حجم الأضرار. ولم تصدر أي تحذيرات من تسونامي بعد الزلزال.

هذا وتكثر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة التي تقع فوق "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها الى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.

وعلى الرغم من أنها نادرا ما تتسبب بأضرار كبيرة في هذه المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى انهيارات أرضية مدمّرة.