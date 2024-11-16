أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإعطاء الأولوية لـ"الإنتاج الضخم" للمسيرات المتفجرة على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أمس الجمعة.

وذكرت الوكالة أنه خلال حضوره اختبارا لأداء هذا النوع من المعدات في احد المصانع، شدد كيم على "ضرورة بناء نظام إنتاج بالجملة في أقرب وقت والانتقال إلى إنتاج ضخم" للمسيرات المتفجرة.

وهذه المسيرات المجهزة بشحنة متفجرة والتي كشفت عنها بيونغ يانغ للمرة الأولى في أغسطس، مصممة لتصطدم عمدا بأهداف معادية، وهي بذلك شبيهة بالصواريخ الموجهة.

وأكدت الوكالة أنه خلال الاختبار الذي تم الخميس، أصابت الطائرات بلا طيار أهدافها "بدقة" بعد اتباع مسارات محددة سلفا.

وأشارت الوكالة إلى أن "الطائرات بلا طيار الهجومية الانتحارية المستخدمة لشن ضربات على مسافات مختلفة، مكلفة بمهاجمة كل أهداف العدو بدقة على الأرض وفي البحر".

وقال كيم إن الطائرات بلا طيار "عنصر سهل الاستخدام" نظرا الى كلفتها الإنتاجية المنخفضة نسبيا والمجموعة الواسعة من التطبيقات التي توفرها، وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وذكر أن كوريا الشمالية "أولت مؤخرا أهمية" لتطوير أنظمة المعدات غير المأهولة ودمجها في الاستراتيجية العسكرية الشاملة للبلاد.

وقال خبراء إن هذه الطائرات بلا طيار التي نشرت صورها وسائل الإعلام الرسمية في أغسطس الماضي، تشبه طائرة "لانسيت 3" الروسية الصنع، وكذلك الطائرة الانتحارية بلا طيار "هاروب" الإسرائيلية الصنع وطائرة "هيرو 30" الإسرائيلية.