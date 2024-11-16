توفيت الأميرة ميكاسا، أقدم أفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية والعمة الكبرى للإمبراطور الحالي، الجمعة في طوكيو عن عمر يناهز 101 عام، حسبما أعلنت الوكالة الإمبراطورية اليابانية.

وقد دخلت المستشفى في مارس الماضي بعد إصابتها بسكتة دماغية والتهاب رئوي، وظلت تحت المراقبة الطبية مذاك، بعد علاجها في وحدة العناية المركزة.

الأميرة ميكاسا المولودة في كنف عائلة أرستقراطية في الرابع من يونيو 1923، واسمها الحقيقي يوريكو تاكاجي، تزوجت في سن 18 عاما من الأمير ميكاسا، الأخ الأصغر للإمبراطور هيروهيتو، جد الإمبراطور الحالي ناروهيتو.

ولهما ابنتان وثلاثة أبناء، بالإضافة إلى تسعة أحفاد. وأنجبت الأميرة طفلتها الأولى عام 1944، بينما كانت اليابان لا تزال في حالة حرب.

وذكرت صحيفة أساهي اليومية أن منزل الزوجين الإمبراطوريين احترق خلال غارة جوية، ما أجبرها على العيش في ملجأ مع طفلها الرضيع.

ألقى الإمبراطور هيروهيتو، القائد الأعلى للجيش الياباني خلال مسيرته الوحشية عبر آسيا في الثلاثينيات والأربعينيات، خطاب الاستسلام في 15 أغسطس 1945، بعد أيام من إلقاء الولايات المتحدة القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي.

وكان الأمير ميكاسا، الذي توفي عام 2016 عن عمر يناهز 100 عام، يؤيد قرار إنهاء الحرب.

لكن ضابطا شابا كان معارضا لذلك زاره ليحاول تغيير رأيه. وتذكر الأميرة ميكاسا أن الأجواء خلال هذه المناقشة المتحتدمة كانت "مخيفة للغاية".

وطبعت حياتها في العقود التي تلت ذلك بصعوبات مالية واجهتها عائلتها، إذ كانت الأميرة تعتني بالأعمال المنزلية بنفسها.

وقالت الأميرة في بيان صدر بمناسبة ذكرى ميلادها الـ 100 في يونيو 2023 "عندما كنت أربي أطفالي، كان المجتمع الياباني يمر بوقت عصيب، وأتذكر بامتنان عميق عدد الأشخاص الذين دعموني دائما، بمن يفهم زوجي".

توفي أبناء الأميرة ميساكا الثلاثة قبلها، أحدهم يبلغ من العمر 47 عاما، أثناء لعب الاسكواش في السفارة الكندية.