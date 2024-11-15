بيروت - بولين فاضل

«الزفت عائد لبلدية بيروت، والرصيف لبلدية الغبيري»، هكذا قال حقوقي كبير لـ«الأنباء» وهو في طريقه سيرا على الأقدام لتفقد المبنى حيث منزله على الطيونة، بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى آخر يقطن فيه الكاتب بالعدل أمين السر التاريخي لنادي شباب الساحل لكرة القدم جلال علامة، حيث مكتبه القانوني أيضا.

عمليا باتت العاصمة بيروت في دائرة القصف الإسرائيلي، وقطعت الطريق بين حرج بيروت ومستديرة شاتيلا، والجهة المقابلة في الطيونة حيث الطريق القديمة المؤدية إلى مطار بيروت الدولي. وخلت الأبنية في الجهات المقابلة في عين الرمانة وقصقص من سكانها، الا من الشبان الذين وقفوا على بعد أمتار يرصدون أمكنة سقوط الصواريخ ويوثقون بهواتفهم مشاهد سوريالية لإنهيار أبنية، وهي مشاهد تدمي قلب كل من يقع نظره عليها وتدمع عيونهم، وإعدامها بلمح البصر ليس فقط إعداما لجنى العمر وإنما أيضا لذكريات أصحابها. وقد علق صحافي مخضرم على التدمير الممنهج للبيوت بالقول: «البيوت ذاكرة الذين كبروا في ظلها لذلك يموتون حين تموت».

في سياق آخر، علق رئيس بلدية المريجة سمير بو خليل في بيان نشرته «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية اللبنانية على«الأخبار المغلوطة المتداولة عن قيام عناصر من حزب الله باقتحام البلدية وسرقة مستندات منها». وقال:«بعد سلسلة الغارات المعادية التي استهدفت منطقة المريجة وتحديدا في محيط البلدية، اتصل بي رئيس المصلحة في البلدية محمد نبوه وأبلغني أنه مع بداية فصل الشتاء قد ينهار مبنى البلدية بشكل كلي وطلب مني هدم المبنى بشكل مسبق ولكنني رفضت أن نقوم نحن بالهدم وقلت له: لتنهدم لوحدها. بعد ذلك، وكإجراء احتياطي وحفاظا على مستندات البلدية وعلى المصلحة العامة، أرسلت عمالا لإخراج المستندات وبحضور عناصر من حزب الله كانوا متواجدين وساعدوا عمال البلدية على نقل أغلبية المستندات، وقمت أنا بحفظها في مكان خاص وآمن».

وتابع: «أود أن أشير إلى أن ظروف الحرب حالت دون تمكني من تأمين رواتب الموظفين لشهر أكتوبر، فتبرع لي حزب الله مشكورا بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لأتمكن من دفع الرواتب».

وختم:«أشدد على ضرورة تقصي المعلومات وحقيقتها قبل نشرها لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الوطن».