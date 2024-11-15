بيروت ـ عامر زين الدين

تضع حرب إسرائيل التي تنفذها على لبنان أوزارها وتداعياتها داخليا بما تحمله من مخاطر أمنية وهواجس تقض مضاجع اللبنانيين في تهديد أرواحهم، ليس أقله مسألة نقل الأسلحة الحربية، كما حصل ليل الأربعاء في راشيا.

وقد أثار الأمر مشكلة كبيرة بين الأهالي وسائقي السيارة المحملة بالأسلحة، وتدخل على أثرها المعنيون لمعالجة الموضوع واحتواء مفاعيله، قبل تفاقمه على نحو أكبر.

ولم يعد القلق مرتبطا بوجود مسؤولين من «حزب الله» مستهدفين من قبل إسرائيل وسط النازحين في المناطق، كما حصل اخيرا في العبادية ـ بعلشميه وجون (الشوف) وعلمات (جبيل) وبرجا (إقليم الخروب) وايطو (الشمال)… بل بات نقل أسلحة حربية مرصودة من قبل الطائرات الإسرائيلية، مدعاة قلق وذعر لأهالي المناطق، كما حصل في عاليه بعد استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في عاريا انفجرت فيها صواريخ، فاحتمت سيارتان في الشوارع الداخلية لبلدة عاليه تنقلان أيضا صواريخ مجهزة بصواعق تفجير، وترافق ذلك مع توتر مع الأهالي وقتذاك.

رؤساء بلديات عدة اصدروا بيانات تحذيرية من هذا القبيل تنبه إلى المخاطر، والتي ظهرت من خلال اعداد الضحايا في المجازر البشرية التي وقعت في الأماكن المذكورة، والتي لا تفرق فيها الغارات الإسرائيلية بين المستهدف أمنيا والنازح العادي.

كذلك صدر عن أهالي بلدات وقرى الزهراني البيان الآتي: «نظرا إلى الأمنية والعسكرية، وتبعا للحرب الأليمة التي يمر بها جنوبنا الحبيب، وبعد اتساع رقعة الاشتباكات لتشمل بعضا من بلدات منطقتنا، حيث بادر حزب الله إلى إطلاق بعض الرشقات الصاروخية من داخل هذه القرى، ما قد يستدعي رد فعل من قبل العدو الإسرائيلي قد يطال بلداتنا الآمنة والرافضة رفضا مطلقا زجها في اتون هذه الحرب المدمرة.

لذا، جئنا نرفع صوتنا إلى أعلى المراجع السياسية والامنية والعسكرية في البلاد، وعلى رأسها قيادة الجيش التي ندعوها إلى التحرك والمبادرة فورا لوقف هذه الاعمال الحربية إنطلاقا من بلداتنا وأرزاقنا، وذلك حفاظا على حياتنا وممتلكاتنا ووجودنا الآمن فيها».

في مقابل هذا الهم، كان قلق من نوع آخر مع اقتراب فصل الشتاء، اذ كشف عدد من المسؤولين في خلايا الأزمة في الجبل لـ«الأنباء» عن حجم المشكلات التي بدأت تظهر على مستويي الإغاثة والتدفئة، تزامنا مع المرحلة الثانية التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي عن عميلاته البرية في الداخل اللبناني، وما فرضته الطبيعة من أحوال جوية زادت من صعوبة أوضاع النازحين، في وقت لم تستطع الجهات المختصة في الدولة التخفيف من معاناتهم على صعيد توفير مادة المازوت.

وكانت عائلات عدة غادرت المناطق الباردة عائدة إلى الأماكن التي كانت تقيم فيها بالضاحية الجنوبية، او متوجهة نحو مناطق أخرى.

مسؤول في خلايا الأزمة بالجبل، تحدث لـ«الأنباء» عما سماه «خدمات بالقطارة».

وقال: «اين الدعم والمساعدات؟ وزع فريق من حزب الله منذ فترة حصصا غذائية ومدافئ. لكن اذا لم نحصل على المازوت فهذه مشكلة كبيرة».

وأشار إلى «ان عددا من العائلات النازحة كانت تقيم في خيم في بلدة عين عنوب ـ عيناب. وقد أزيلت تلك الخيم الأسبوع الماضي، وتم تأمين أماكن إقامة لائقة للنازحين من قبل البلدتين وخلية الأزمة».

ويشير معنيون من اللجان في الخلايا، إلى حذر شديد يشغل الأجهزة الأمنية في كل المناطق وليس الجبل وحده. وقالوا ان القوى الأمنية تعمل على تطويق أي إشكال يقع، درءا للفتنة كما جرى في راشيا وسواها.

وفي هذا السياق اصدرت مفوضية الاعلام في الحزب «التقدمي الاشتراكي» بيانا تعقيبا على موضوع السيارة المحملة بالسلاح، جاء فيه «ان الأجهزة الأمنية والعسكرية والبلدية هي المرجعية المعنية في مثل هذه الحالات والتعاون والتنسيق في هذه الحالات، مطلوب من جميع المعنيين».

وكان حزب «التوحيد العربي» أعلن نيته تقديم شكوى قضائية، ضد بلدية بعقلين لسماحها بإقامة خيمة أمنية، معتبرا «ان هذا الأمر من اختصاص الجيش اللبناني وحده».