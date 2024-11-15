قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، إن الجهود ستستمر لإعادة العلاقات بين تركيا وسورية على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وحسن الجوار بحسب ما نقل موقع «عنب بلدي» عن وسائل اعلام تركية منها صحيفة «ملييت».

واعتبر أن هذه الأمور من شأنها تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين «الآمنة والطوعية والكريمة»، وتنشيط العملية السياسية، وضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين بلا عوائق.

وأشار إلى الاجتماع الدولي بشأن سورية بصيغة «أستانة» الذي انعقد في 11 و12 من نوفمبر الحالي، بمشاركة وفود من الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، مشددا على العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والتصدي للأجندات الانفصالية التي تقوض سيادة سوريا وسلامة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة.