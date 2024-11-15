هالة عمران

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحافي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع كان حافلا بالفعاليات والأحداث العديدة والمهمة على المستويين الدولي والمحلي، منوها إلى مشاركة الفريق م.كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال المؤتمر، للحديث عما تم إنجازه في ملف الصناعة خاصة خلال الأشهر الاربعة الماضية، وكذلك عرض الرؤية المستقبلية لهذا القطاع المهم، باعتبار هذا الملف يمثل قاطرة التنمية خلال الفترة الحالية والقادمة، ومستقبل تعافي وقوة الاقتصاد المصري.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى حدثين مهمين خلال هذا الأسبوع، أولهما، القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أبرز الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس المهمة والتاريخية، والتي أكدت على ثوابت السياسة المصرية والرفض التام للعدوان الجاري في فلسطين ولبنان، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم وجود ازدواجية في المعايير والتدخل الحاسم لإيقاف هذا العدوان غير المسبوق وغير المبرر على أهالينا في فلسطين ولبنان، وكذلك تمسك مصر بكل الثوابت التي تنتهجها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، وأنه مازال هناك فرصة أمام المجتمع الدولي لحل هذه المشكلة تفاديا لتفاقم الأزمة على نطاق المنطقة بأكملها، مضيفا أن كل تحركات ولقاءات فخامة السيد الرئيس كانت في إطار هذا الموضوع، وأن مصر ستستمر في تبنيها لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان على أهالينا في فلسطين ولبنان بمشيئة الله.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحدث الثاني، هو التشرف نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP29 المنعقد في العاصمة الآذرية باكو، لافتا إلى أن عنوان واهتمام المؤتمر هذا العام كان يتركز على التمويل وإتاحة التمويل للدول النامية والناشئة لتتمكن من تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها في هذا المجال، مضيفا خلال حديثه أن مسألة التمويل هي المشكلة الأساسية التي يتحدث عنها العالم، والوعود السابقة بوجود 100 مليار سنويا من الدول المتقدمة للدول الناشئة، حتى تلتزم بالتعهدات المحددة.

وفي هذا السياق، تابع رئيس الوزراء، قائلا: التحدي واضح تماما أنه في ضوء عدم الالتزام بتوفير هذه التمويلات، تأخر تنفيذ المستهدفات، وبدأت الدول الناشئة في طلب أن تكون هناك إتاحة لمنح أو قروض ميسرة، لأنه لا يمكن للدول اليوم في ظل الأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها أن يطلب منها الالتزام بتنفيذ مشروعات طاقة جديدة ومتجددة وخفض التلوث من خلال قروض تجارية أو بأرقام لا يمكن أن تتحملها هذه الدول، مشيرا إلى أن هذا كان واضحا في جميع الكلمات التي ألقاها القادة والزعماء ورؤساء الحكومات خلال القمة، وسيكون هذا هو محور النقاش خلال الأسبوعين المقبلين طوال فترة انعقاد المؤتمر خلال هذه الفترة.

وأضاف رئيس الوزراء: أكدت خلال القمة على الدور المهم الذي تضطلع به مصر في هذا المجال المهم، حيث أشرت إلى أننا قمنا بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإستراتيجية التنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، ولدينا اليوم مستهدفات واضحة هي أنه بحلول عام 2030 نهدف إلى وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، كما أشرت إلى إطلاق منصة «نوفي» الخاصة بمشروعات مجالات الطاقة والمياه والغذاء في هذا الشأن.