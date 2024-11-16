أفاد العضو في المكتب السياسي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» باسم نعيم وكالة فرانس برس الجمعة بأن الحركة «مستعدة» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتدعو الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «للضغط» على إسرائيل.



وقال نعيم إن «حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قدم عرض يقضي بوقف اطلاق النار على ان تلتزم به دولة الاحتلال» داعيا «الإدارة الأميركية وترامب للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني».



واوضح «نحن في حماس لم نتلق أي اقتراح جديد وسندرس بإيجابية أي عرض يقدم لنا». وأضاف «حماس أبلغت الوسطاء أننا مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لنا يحقق وقفا نهائيا لاطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإعادة الاعمار».



من جهته، دعا البرلمان العربي الجمعة المجتمع الدولي إلى التحرك بفاعلية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني في غزة ودعم التحرك الديبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



جاء ذلك في بيان أصدره رئيس البرلمان محمد اليماحي بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني.



وطالب اليماحي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي استهدفت المدنيين والبنية التحتية وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألفا من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وفي الميدان، قتل خمسة فلسطينيين على الاقل، في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (الجمعة) مع تواصل تعطيل عمل جهاز الدفاع المدني في شمال القطاع لليوم الـ24 على التوالي.



وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان مقتضب إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وأوضح البيان أن طواقم الإسعاف والجهاز انتشلت جثامين خمسة قتلى تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

إلى ذلك، قال الجهاز إن عمل طواقمه معطل قسرا في كافة مناطق شمال القطاع لليوم الـ24 على التوالي بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر وبات آلاف السكان هناك بدون استجابة إنسانية ورعاية وإغاثة طبية.



وطالب البيان المجتمع الدولي بالاستجابة لنداءات واستغاثات ومعاناة آلاف السكان المحاصرين في شمال القطاع بفعل استمرار «الجرائم» الإسرائيلية والسعي الجاد لعودة عمل الدفاع المدني وتشغيل مركباته المعطلة في الاثناء، شارك الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة بمدينة أم الفحم دعت إليها لجنة المتابعة العليا وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.



وندد المتظاهرون أيضا بما وصفوها بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر.



ورفع المشاركون بالمظاهرة لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتكررة على لبنان، مؤكدين دعمهم للمقاومة والصمود في وجه الاحتلال.



كما هتفوا ضد استمرار الحرب وطالبوا بوقف سفك الدماء وما سمي بالعدوان الهمجي والإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن أطفال غزة يستحقون الحياة.



وقد شارك في هذه المظاهرة عدد من القيادات التي تمثل مختلف الأطياف السياسية داخل الخط الأخضر.



من جهة اخرى، أعلنت هيئات فلسطينية رسمية الجمعة وفاة أسيرين فلسطينيين، أحدهما من غزة في سجون إسرائيل، فيما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 20 شخصا اعتقلوا خلال الحرب المتواصلة في القطاع.



وأفاد بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان بوفاة الأسيرين سميح عليوي (61 عاما) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأنور اسليم (44 عاما) من قطاع غزة.



وذكر البيان أن عليوي توفى في 6 نوفمبر الجاري ونقل إلى مستشفى (أساف هروفيه)، علما أنه كان محتجزا في سجن (النقب)، ولم تعلن إدارة السجون عن وفاته.



وأشار إلى أن اسليم توفي الخميس خلال عملية نقله من سجن النقب إلى مستشفى (سوروكا) بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، وهو معتقل منذ ديسمبر الماضي، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحية قبل اعتقاله.



واتهم البيان إدارة السجون الإسرائيلية بارتكاب «جريمة ممنهجة» بحق عليوي وإسليم من خلال سياسة «القتل البطيء والتصفية التي تنتهجها منظومة السجون بحق الأسرى على مدار عقود طويلة».



إلى ذلك، أفرجت السلطات الإسرائيلية الجمعة عن 20 معتقلا فلسطينيا اعتقلتهم خلال الحرب في غزة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية.



من ناحية اخرى، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة الجمعة بأن 43764 شخصا على الأقل قتلوا خلال 13 شهرا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



تشمل الحصيلة 28 شخصا لقوا حتفهم في 24 ساعة، بحسب الوزارة التي قالت إن 103.490 شخصا أصيبوا بجروح أيضا في قطاع غزة منذ بدأت الحرب.