ناهد إمام



اختتمت قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون والدولي التي نظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، تحت شعار «روابط اقتصادية صناعة سياحة زراعة تنمية مستدامة» أعمالها اليوم الجمعة في محافظة أسوان بإصدار عدة توصيات.



وألقى البيان الختامي المهندس على زبن عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة الطاقة بالاتحاد.



وأعلن المؤتمر إرسال رسالة شكر لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد مسيرة السلام والإنجازات غير المسبوقة، ودعمه للمرأة وتمكينها بمختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحفيز مشروعاتها.



كما سيتم رفع توصيات المؤتمر إلى الرئيس وإرسال رسالة شكر لسيدة مصر الأولى انتصار السيسي على الاهتمام بمكانة المرأة عامة والمستثمرة وسيدة الأعمال خاصة وتقدير دورها وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن.



وتضمنت توصيات القمة النقاط التالية:



1 ـ الاتفاق على أهمية السلام أساس التنمية الشاملة المستدامة.



2 ـ التعاون والاستفادة من المزايا المطروحة بالدول المشاركة في قمة الاستثمار.



3 ـ التعرف على تأثير الديبلوماسية الشعبية على تنمية الشعوب وبناء الأوطان.



4 ـ التركيز على التنمية البشرية أساس النهضة الصناعية والتحول الرقمي.



5 ـ استدامة التنمية التزام جماعي لتلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة.



6 ـ مناشدة وسائل الاعلام لدعم عودة ثقافة العطاء والأمانة في العمل واهمية التدريب قبل الالتحاق بالعمل.



7 ـ التعرف على قدرات الشباب لتحديد العمل المناسب لهم.



8 ـ الدمج البيئي في استراتيجيات التحول الرقمي لمساهمة التكنولوجيا الرقمية في تعزيز كفاءة الداء.



9 ـ الالتزام بمواصفات الجودة الدولية والمواصفات العالمية لتعزيز حركة التجارة والاستثمار الدولي.



10 ـ الاستثمار في البشر وخلق أجيال قادرة على الإبداع.



11 ـ الاستثمار في التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية.



12 ـ تعزيز قدرات بناءة تسهم في بناء مستقبل مشرق للأجيال الراهنة والمقبلة ودور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدعم المالي وغير المالي لها.



13 ـ التوجه لصناعة البتروكيماويات الخضراء الأكثر اعتمادا على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.