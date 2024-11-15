بيروت ـ اتحاد درويش



كثف الجيش الإسرائيلي من ضرباته على ضاحية بيروت الجنوبية مستهدفا بطائراته الحربية مباني عدة في المنطقة التي تحولت إلى ركام، وأدت إلى تضرر أبنية أخرى بفعل عنف القصف.



وسبق ذلك سلسلة من الإنذارات وجهها المتحدث العربي باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بإخلاء للأماكن على عجل، ما تسبب بهلع لدى من بقي من المقيمين في تلك المناطق.



الغارات العنيفة طالت مثلث الغبيري والطيونة وبرج البراجنة. وأظهرت لقطات مصورة سحابة دخان تتصاعد من موقع الغارة على الطيونة. ويأتي هذا التصعيد الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بعد وابل من الغارات تعرضت لها يوم الثلاثاء الماضي أدت إلى تدمير أبنية كاملة وتسويتها بالأرض وتضرر الطرقات المؤدية اليها.



وتحدث رئيس بلدية الغبيري معن الخليل «عن دمار كبير من جراء الغارات الأخيرة التي استهدفت محيط البلدية والشارع الرئيسي في الغبيري».



وكان القصف الإسرائيلي طاول مباني مجاورة لإذاعة «الرسالة» في الضاحية الجنوبية، وأدى إلى تصدع مقر الإذاعة وإصابته بأضرار جسيمة فيما نجا العاملون فيها.



وقال مديرها العام طلال حاطوم: «يستهدف العدو الإعلام بهدف اسكات صوت الحق الذي يفضح جرائمه، ويثبت أنه قاتل ولا يقاتل، وقد استباح كل الأراضي اللبنانية مركزا على الاعلام لإخفاء صورة جرائمه».



واتصل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بمدير عام اذاعة الرسالة وأمين سر نقابة الصحافة طلال حاطوم مهنئا بسلامة الأفراد فيها، وحيا «صمودها وثباتها على مواظبة أداء رسالتها في هذا الوقت العصيب الذي يشهد تماديا في الإجرام الإسرائيلي غير المحدود».



وأعلنت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» ان «العدوان السافر على اذاعة الرسالة وما قبله من استهداف للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، ليس الا جزء من الارهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم، ومحاولة العدو البائسة لقمع الإعلام الحر من فلسطين إلى لبنان».



الضاحية خلت تماما من سكانها والمقيمين. والبعض لجأ إلى شوارع مقابلة لجهة عين الرمانة والحدت وقصقص عند أقارب وأصدقاء.

وباتت حركة العبور في الشوارع الداخلية متعثرة نتيجة تكوم الحجارة جراء الأضرار في المباني والمنشآت الناجمة عن القصف.



والبعض الآخر عمد إلى نقل ما تيسر من حاجيات شخصية وأثاث منزلي، فيما ساد الاعتقاد على الأرض «ان الحرب طويلة، ونحن نعيشها كل يوم بيومه، وعلى مدار الساعة»، بحسب شبان يستقلون دراجات نارية، ويؤمنون خدمة نقل الأفراد بالمجان في الشوارع الداخلية، كوقفة تضامن بين أبناء المنطقة التي اشتهرت باكتظاظها وقاطنيها.