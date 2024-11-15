بعد ساعات على استهدافها بغارات اسرائيلية، اعلنت السلطات في محافظة حمص البدء باصلاح الطرقات المتضررة لاسيما في مدينة القصير.



وقال موقع جريدة «الوطن» المقرب من السلطة ان آليات وورشات الخدمات الفنية بحمص باشرت ومنذ أمس الأول، بتوجيهات محافظ حمص المهندس نمير مخلوف، «بصيانة وإصلاح عدد من الطرقات المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القصير».



وقال الموقع ان حركة السير بدأت بالعودة إلى هذه الطرقات ذهابا وإيابا، وأكد أنه من المقرر أن يتم البدء بأعمال تقييم الأضرار للجسور التي خرجت عن الخدمة على نهر العاصي ليتم العمل لاحقا بإعادة تأهيلها بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة.