بدأت منصة «تيك توك» السماح لجميع المسوقين باستخدام أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع تسويقية، لتصبح أحدث منصة تسمح للمعلنين بالاستفادة من هذه التكنولوجيا.



وترافق ذلك مع معلومات مفادها أن وكالة «غيتي» ستتيح مخزونها من الصور والفيديو لأداة إنشاء الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من تيك توك، والتي تسمى Symphony Creative Studio «سيمفوني كرييتيف ستوديو».



وستتمكن العلامات التجارية من استخدام الصور ومقاطع الفيديو المرخصة من وكالة «غيتي» لإنشاء إعلانات بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رسائل تسويقية تضم شخصيات تشبه الأشخاص الحقيقيين، وفقا للشركتين.



ولم تكشف غيتي وتيك توك عن الشروط المالية للصفقة.



ويعد التعاون مع «غيتي» جزءا من توسع أدوات تيك توك للمعلنين وصناع المحتوى.



وقال رئيس قسم تحقيق الدخل من المنتجات الإبداعية في تيك توك، آندي يانغ في بيان «نهدف إلى تمكين المعلنين ومساعدتهم على التواصل مع مجتمعاتهم بقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي».



وفي الشهر الماضي، أطلقت شركات الإعلان عبر الإنترنت العملاقة أمازون وغوغل وميتا أدوات تضع الذكاء الاصطناعي في العمل للمساعدة في إنشاء إعلانات لمنصاتهم.