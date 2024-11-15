في نشاط سياسي أول بعد فترة طويلة من الاعتكاف، التقى الرئيس سعد الحريري في مقر اقامته بالعاصمة الاماراتية أبوظبي وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ.



وصدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الآتي: «التقى الرئيس سعد الحريري في أبوظبي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لاڤروڤ بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف، وشارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.



وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وأكد الرئيس الحريري على ضرورة وضع حد للعدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية والصحية، وشدد الرئيس الحريري خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 بكل مندرجاته من قبل الطرفين، ورفض الرئيس الحريري اي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد.



كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين».