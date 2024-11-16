أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنها ستبدأ اليوم السبت أعمال الصيانة في بعض محطات التحويل الثانوية بالمحافظات الست تستمر إلى 23 نوفمبر الجاري ما يترتب عليه قطع التيار الكهربائي حسب المناطق والمواعيد المحددة في جدول الصيانة.



وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على منصة (إكس) أمس الجمعة أن أعمال الصيانة ستكون من الساعة الثامنة صباحا وتستمر أربع ساعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب طبيعة وظروف العمل.



ودعت الوزارة العملاء الكرام للاطلاع على جدول الصيانة في الرابط التالي لمعرفة تفاصيل القطع

https://drive.google.com/file/d/1I6yVCnLhiv0kJp5yULyG8M44MhHYmdBC/viewusp=sharing.