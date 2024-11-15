زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الجمعة موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في وقت تؤكد طهران أنها تريد إزالة «أي شكوك أو غموض» بشأن برنامجها النووي.



وزار غروسي في ثاني ايام زيارته لايران، موقعي«فوردو» و«نطنز» الواقعين على بعد مئات الكيلومترات عن طهران، بحسب صورتين نشرتهما وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا».



وفي كل من الصورتين، يظهر غروسي أمام مدخل إحدى المنشأتين برفقة بهروز كمالوندي الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.



وتأتي زيارة غروسي قبل مشروع قرار مهم قد تطرحه لندن وبرلين وباريس على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري.



وقد أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي للتلفزيون الرسمي «نحاول تهدئة الأجواء بعض الشيء».



وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه غروسي الخميس «كما أثبتنا مرارا حسن نياتنا، نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا».



أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فكتب عبر منصة اكس «نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب».