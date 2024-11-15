أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشرايت في بيان إن شولتس طالب بوتين خلال الاتصال الهاتفي الذي استمر نحو ساعة، بأن تكون روسيا راغبة في التفاوض مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل، مشيرا إلى أن ألمانيا والاتحاد الاوروبي سيواصلان دعم كييڤ طالما كان هذا الدعم ضروريا.



وأوضحت المستشارية الالمانية أن شولتس تحدث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



من جهته، أكد بوتين لشولتس أن أي اتفاق يجب أن يعكس «الواقع الجديد على الأرض» بحسب الكرملين الذي وصف المحادثة بانها «صريحة ومفصلة».



وقال «الكرملين» في بيان عقب الاتصال الهاتفي بين بوتين وشولتس إن «الاتفاقات المحتملة يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لاتحاد روسيا وتنطلق من الواقع الجديد على الأرض والأهم من ذلك، معالجة الأسباب الجذرية للنزاع».



الجدير بالذكر أن آخر مرة أجرى فيها المستشار الألماني محادثات مع الرئيس الروسي حول الحرب الروسية ـ الأوكرانية كان قبل قرابة عامين.



هذا وتحتل ألمانيا المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بخصوص تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا.



بدورها اعتبرت وزارة الخارجية الاوكرانية ان الاتصال الهاتفي بين شولتس وبوتين هو «محاولة تهدئة» إزاء موسكو.



من جانبه، كتب رئيس الوزراء الپولندي دونالد توسك على منصة اكس «تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشار شولتس أبلغني فيه بمضمون حديثه مع بوتين».