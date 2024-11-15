قال سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد اليوم الجمعة إن المبادرات الإنسانية والخيرية التي يقدمها أبناؤنا وبناتنا الطلبة تعكس ثقافة العمل التطوعي المتأصل في مقومات الهوية الكويتية.



جاء ذلك في تصريح للسفير ثامر الجابر لـ«كونا» على هامش حضوره فعالية الحملة التوعوية عن (فقر الدم المنجلي) التي يقيمها مجموعة من طلبة الطب الدارسين في الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين بالبحرين لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع الخليجي حول المرض كونه أحد الأمراض الوراثية الشائعة.



وأضاف السفير أن حرص أبناء الكويت على المشاركة في هذه الفعاليات الإنسانية التوعوية «محل اعتزاز وفخر» مؤكدا أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهاراتهم الشخصية وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية.



وأعرب عن الشكر والتقدير لإدارة الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين على تعاونها الدائم والمستمر منوها بالجهود الحثيثة لرئيس المكتب الثقافي الدكتور محمد الدغيم في متابعة شؤون الطلبة والطالبات.



وأثنى على الدعم المقدم من بنك الكويت الوطني فرع البحرين للطلبة والطالبات لإقامة هذه الفعالية وحرصه المتواصل على رعايته لمبادراتهم التطوعية.



ومن جانبه أشاد الدكتور الدغيم في تصريح مماثل بحرص الطلبة أبناء وبنات الكويت الدائم على العمل التطوعي لافتا إلى أن هذه الحملة التوعوية تعكس مدى اهتمامهم بالمبادرات التي تعنى بتعزيز المسؤولية المجتمعية.



وأضاف أن إقامتهم لهذه الفعاليات تبرز قدارتهم ومهاراتهم العلمية التي اكتسبوها خلال فترة دراستهم وتعريف المجتمع البحريني بالدور الفعال للطالب الكويتي في خدمة الفرد والمجتمع بمختلف المجالات وأهمها المجال الصحي.



ومن جهته قال (الفريق الطلابي الكويتي في البحرين) بتنسيق عام من الطالبة ندى الصالح والطالب عمر العوضي لـ«لكونا» إنه انطلاقا من حس المسؤولية المجتمعية تم إطلاق هذه الحملة التوعوية عن (فقر الدم المنجلي) التي تستمر يومين في مجمع (الأڤنيوز البحرين) للمساهمة في تثقيف وتوعية المجتمع البحريني والخليجي بالمرض.



وأعرب الفريق الطلابي الكويتي عن ترحيبهم بزوار الجناح الخاص بهم وعن أملهم في أن تحقق حملتهم التوعوية الهدف المنشود منها وتسهم في نشر الوعي حول المرض وما يتعلق به من أعراض وطرق تشخيص وعلاج.



كما تقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من سفير الكويت لدى المملكة ورئيس المكتب الثقافي لحرصهم على تلبية متطلباتهم خلال فترة دراستهم ولبنك الكويت الوطني (فرع البحرين) على دعمه المتواصل لإقامة أنشطتهم وفعالياتهم المختلفة.