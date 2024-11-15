دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل لاتخاذ خطوات إضافية "لتسريع واستدامة" تدفق المساعدات الى قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء مهلة الـ 30 يوما التي حددتها واشنطن لتنفيذ هذا الطلب.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بلينكن مع نظيره الاسرائيلي جدعون ساعر وفقا لما ذكرته الخارجية الأمريكية في بيان.



وأفاد البيان بأن بلينكن ناقش الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بما في ذلك الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية.



وحث وزير الخارجية الأميركي الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ خطوات إضافية لتسريع واستدامة تسليم المساعدات المنقذة للحياة.



وأكد على أهمية إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الأسرى إلى ديارهم وإرساء السلام والأمن الدائمين في المنطقة.



كما بحث بلينكن الحاجة للتوصل إلى حل دببلوماسي في لبنان يسمح بعودة المدنيين إلى أماكنهم.



جاء ذلك فيما اتهمت 29 منظمة غير حكومية في تقرير مشترك الجيش الإسرائيلي بتشجيع نهب المساعدات الإنسانية في غزة، من خلال مهاجمة قوات الشرطة الفلسطينية التي تحاول مكافحته.



وجاء في تقرير المنظمات وبينها: "أطباء العالم" و"أوكسفام" والمجلس النرويجي للاجئين أن "النهب مشكلة متكررة، نتيجة استهداف إسرائيل ما تبقى من قوات الشرطة في غزة، ونقص السلع الأساسية، وانعدام الطرق وإغلاق معظم نقاط العبور، ويأس السكان الذي يؤدي إلى هذه الظروف الكارثية".



وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يفشل من جانب آخر في "منع نهب شاحنات المساعدة أو منع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية لحمايتها".



وأكدت المنظمات غير الحكومية أيضا في تقريرها أنه في "بعض الحالات" وفيما كان عناصر الشرطة الفلسطينيون "يحاولون اتخاذ إجراءات ضد اللصوص، تعرضوا لهجوم من قبل القوات الإسرائيلية".



وأضافت "تقع العديد من الحوادث بالقرب من القوات الإسرائيلية أو على مرأى منها، بدون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة".



في هذه الاثناء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس طلبت "تفسيرا من السلطات الإسرائيلية"، بعد هدم مقر جمعية البستان الذي مولته فرنسا في حي سلوان بالقدس الشرقية المحتلة.



وقال كريستوف لوموان في مؤتمر صحافي إن هذا الهدم "جزء من سياسة الاستيطان الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد حل الدولتين ووضع القدس".



وأعربت القنصلية الفرنسية في القدس في بيان عن "غضب" باريس من عمليات الهدم الأخيرة، مشيرة إلى أنها دعمت المركز الثقافي المدمر "بأكثر من نصف مليون يورو" منذ عام 2019.



ويقع مركز جمعية البستان وخيمة التضامن في حي البستان في سلوان، بالقرب من البلدة القديمة في القدس التي تضم العديد من المواقع الدينية، وحيث تكثّف نشاط المستوطنين الإسرائيليين في السنوات الأخيرة.



وأكد لوموان أن جمعية البستان التي تم دعمها وتمويلها من قبل الخارجية الفرنسية و21 منظمة فرنسية "وفرت لأكثر من ألف طفل وشاب أنشطة ثقافية ورياضية فضلا عن دعم أكاديمي ونفسي أساسي".