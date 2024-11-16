أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم السبت إصدار أكثر من 700 ترخيص لمواقع المخيمات الربيعية في اليوم الأول من فتح الحجوزات.

وقالت "البلدية" في بيان صحافي انها ستستمر في استقبال طلبات الحجز وإصدار التراخيص المؤقتة لمدة فترة التخييم الرسمية المحددة في 4 أشهر عبر موقعها الإلكتروني الرسمي او تطبيق (سهل) الحكومي.

وأطلقت البلدية حملة إعلامية تحت عنوان (تخييمك أحلى بترخيصك) للتوعية بشروط تقدم الأفراد والمؤسسات بطلب حجز مواقع لهم خلال فترة الموسم الربيعي الذي بدءا في الساعة 12 من فجر يوم أمس الجمعة ويستمر حتى 15 من مارس المقبل.