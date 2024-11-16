أمرت السلطات الفلبينية بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص وإعادة القوارب إلى الموانئ مع اقتراب «الإعصار الشديد» مان- يي الذي سيضرب الأرخبيل من الشرق.



وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية التي أعادت تصنيف مان- يي، من رياح ذات عواقب «وخيمة» إلى عواصف من المحتمل أن تكون مميتة.



ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج صباح الأحد إلى 14 مترا بالقرب من جزيرة كاتاندوانيس (شرق) ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وهذا الإعصار، الذي ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا في الساعة، هو سادس إعصار يضرب الفلبين خلال شهر.



وأودت أعاصير سابقة بحياة 163 شخصا على الأقل، وأدت إلى تشريد الآلاف وتدمير المحاصيل ونفوق الماشية.



وتم حتى الآن إجلاء نحو 255 ألف شخص من المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات والعواصف، على ما أفاد مساعد وزير الداخلية مارلو إيرينغان.



وقال «إذا كان هناك إخلاء وقائي ضروريا فلننفذه ولا ننتظر وقوع الخطر للقيام بالإخلاء أو طلب المساعدة، لأننا (...) لن نعرض للخطر حياتنا فحسب بل كذلك حياة عناصر الإنقاذ».



وصدرت أوامر لجميع السفن من قوارب الصيد إلى الناقلات بالبقاء في الموانئ أو العودة إليها.