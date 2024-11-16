أكدت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي جرت في جورجيا في نهاية أكتوبر فوز الحزب الحاكم المؤيد لروسيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية السبت، فيما نددت المعارضة بـ «سرقة» الاقتراع ودعت دول غربية إلى التحقيق في «مخالفات».

وحاز حزب «الحلم الجورجي» 53.93% من الأصوات مقابل 37.79% لتحالف من الأحزاب المعارضة، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في بيان.



وتتهم المعارضة السلطة بالقيام بعمليات تزوير من ضمنها شراء أصوات وممارسة ضغوط على بعض الناخبين خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية المتدنية.



وعبر جورجيون عن احتجاجهم بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الحزب الحاكم. وتجمع المئات من مؤيدي المعارضة أمام مقر اللجنة الانتخابية في العاصمة تبليسي، في أحدث تحرك لهم منذ سلسلة الاحتجاجات التي نظموها بعد الانتخابات وجمعت أحيانا آلاف الأشخاص.



وخلال جلسة اللجنة الانتخابية، قام ممثل عن المعارضة برشق وجه رئيس الهيئة غيورغي كالانداريشفيلي بطلاء أسود قبل الإعلان عن النتائج.



وقالت وزارة الداخلية إنها فتحت تحقيقا بحق هذا العضو من المعارضة.



وكشفت الوزارة أيضا عن أن الشرطة اعتقلت ثلاثة محتجين معارضين للحكومة كانوا أمام مقر اللجنة الانتخابية.



والاثنين الماضي طالبت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي المعروفة بموقفها المخالف لنهج الحكومة بتنظيم انتخابات جديدة. وقالت «نواجه اليوم أزمة»، مشددة على ضرورة تنظيم «انتخابات جديدة كي يكون لجورجيا برلمان شرعي وحكومة شرعية».



وبعد الإعلان عن النتائج، نددت الرئيسة بنظام تزوير «متطور»، مؤكدة أن الانتخابات «كانت خاضعة لسيطرة وتلاعب حزب واحد»، وكانت قد رفضت الامتثال لأمر استدعاء من النيابة العامة لعرض اتهاماتها.